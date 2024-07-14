一年一度的中秋節即將來臨，漢來美食於今日舉辦了2024年的中秋月餅禮盒發表會。今年漢來美食計劃推出61,000盒月餅禮盒，預期將帶來超過6,000萬的營收。這不僅延續了其在月餅銷售中的金字招牌，更是連續兩年蟬聯全台飯店業月餅銷售冠軍。儘管去年全台觀光飯店集團的月餅禮盒業績下降一成，漢來美食卻逆勢成長，為下半年的餐飲績效再添輝煌戰績。
由於國人健康意識的提升，一般消費者在中秋節購買月餅自用的意願有所減低。然而，隨著國內經濟景氣回升，大型企業對於中秋送禮的需求增加。漢來美食的高檔月餅禮盒因此主要鎖定企業採購市場，企業客戶占比高達80%。漢來美食的月餅禮盒以其優雅的包裝設計和符合市場需求的口味調整，每年都能在中秋前一個月內售罄。
今年的漢來情月中秋禮盒，包括「典藏禮盒」與「風雅禮盒」，採用AI生成藝術模擬油畫風格。「典藏禮盒」的金色外觀象徵豐碩與美好的盛開芙蓉花，打造出「秋·綻」主題，意寓未來的豐富圓滿。而「風雅禮盒」則以科技銀的外觀呈現浪漫花海中的生命力。這兩款禮盒的設計融合了科技與藝術，充滿了現代感與創意，深受企業客戶的青睞。
在口味上，漢來美食依然堅持頂級與創新。今年推出的「松露蕈菇」月餅，以清香蓮蓉為基底，融合法國松露及蕈菇粒，口感奢華。「柑橘蒙布朗」將栗子蒙布朗餡加入清新橘皮絲，口感綿密細緻，甜而不膩。「巧克力堅果」選用比利時優質巧克力，搭配脆口的夏威夷果，苦甜中帶有堅果香氣。其他高人氣口味還包括「金月奶黃流芯」、「日式極品抹茶」、「桂花核桃」和「白玉蓮蓉蛋黃」，共計9款獨具風味的月餅，滿足不同顧客的味蕾需求。
為了迎合年輕族群的送禮需求，漢來美食今年特別推出了「漢來玩月禮盒」。這款禮盒充滿色彩和想像力，盒身圖案以「玩色時尚」為設計概念。內含四種口味的日式甜饅頭，包括北海道牛奶、黃金香柚、日式抹茶和甜心地瓜。其中甜心地瓜內餡特選黃金地瓜之稱的台農57號地瓜製成，甜而不膩，給人溫暖的甜美享受。
目前，2024漢來美食中秋禮盒已開放預購。「漢來情月典藏禮盒 (大盒6入裝)」售價1,880元，「漢來情月風雅禮盒 (小盒8入裝)」售價1,380元。這些禮盒可於全台漢來美食餐廳與漢來美食購物商城購買。漢來美食購物商城將於7月16日開放線上訂購，大宗訂購30盒以上或企業採購可電話洽詢，另有折扣優惠。
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漢來情月典藏禮盒(大盒6入/每顆120-125g)
建議售價：NT$1,880
禮盒內容：白玉蓮蓉蛋黃/金月奶黃流芯/芝麻核桃/桂花核桃/日式極品抹茶/巧克力堅果"
漢來情月風雅禮盒 (小盒8入/每顆60g)
建議售價：NT$1,380
禮盒內容：白玉蓮蓉松子/金月奶黃流芯/芝麻核桃/桂花核桃/日式極品抹茶/巧克力堅果/柑橘蒙布朗/松露蕈菇
漢來情月月餅 訂購資訊
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