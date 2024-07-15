台北最具代表性的炸雞之一「Buttermilk摩登美式餐廳」，又以美國阿嬤秘方炸雞堪稱炸雞控的必吃清單。這款炸雞以新鮮的溫體雞肉為基底，經過酪奶醃製後，再裹上餐廳最高機密的美國南方風味麵漿與炸粉。外皮如餅乾般酥脆，炸雞肉質鮮嫩、飽滿多汁，成為許多國內外旅客回味再三的超強炸雞。
為了讓炸雞控多一個理由約吃炸雞，即日起至8/4、Buttermilk餐廳推出「吮指炸雞季」，將阿嬤秘方炸雞變化出三種新口味，包括麻辣川味、韓式柚蜜和清新歐風，讓不論是韓式炸雞控、辣辣雞雞控，只要愛吃炸雞的就一定可以找到自己喜歡的味道。
Buttermilk「吮指炸雞季」除了招牌阿嬤炸雞外，針對不同口味愛好者研發出三種全新口味，其中「川味麻辣炸雞」選用低溫自煉的四川大紅袍花椒與辛香料作為酥炸用油。經過油炸後的雞肉，再與蔥花、花生等配料經大火翻炒，使天然香料味滲入炸雞中，溫潤不嗆，香、麻、辣、酥恰到好處。
而「柚香蜜汁炸雞」則以韓國黃金柚、蜂蜜、黃芥末和檸檬汁特製的柚香蜜汁醬淋在炸雞上。一口咬下，柚香噴發，清爽開胃。此外，「蒔蘿優格風味炸雞」的獨特醬料由Buttermilk自製優格、蒔蘿和多種天然香料調製而成。草本的清新香氣與微酸優格迸發出清新脫俗的風味，食感豐富。這三款新口味炸雞，不僅提供了多樣化的選擇，更是讓愛好炸雞的朋友們能夠一次品嘗到不同風味的美味。
而對於選擇困難症的朋友，Buttermilk餐廳推出了「吮指炸雞四重奏」，讓顧客一次品嚐三種限定口味與招牌阿嬤炸雞。對於有選擇障礙的粉絲們就一次品嚐各種口味。每種炸雞都有其獨特風味，無論是川味麻辣的香辣，還是柚香蜜汁的甜美，亦或是蒔蘿優格的清新，都能帶給炸雞控不同的味蕾體驗。
此次Buttermilk餐廳推出的「吮指炸雞季」，不僅在口味上創新，更是在烹調工藝上精益求精。餐廳採用的美國南方風味麵漿與炸粉，不僅讓炸雞的外皮更加酥脆，也使得雞肉更加鮮嫩多汁。經過酪奶醃製的雞肉，更是提升了整體的口感與風味。這樣的烹調方式，既保留了美國南方炸雞的傳統風味，又加入了現代的創新元素，使得每一口炸雞都充滿了驚喜與美味。
推薦閱讀：135元咖喱飯吃到飽！無限續飯續醬超狂，晴光市場美食「十巷咖哩」炸豬排超厚超過癮，最高紀錄七盤誰要挑戰。
Buttermilk美式炸雞餐廳 麻辣川味、韓式柚蜜、清新歐風炸雞新品
川味麻辣炸雞 390
柚香蜜汁炸雞 390
蒔蘿優格風味炸雞 390
美國阿嬤秘方炸雞三塊 420 五塊 620
吮指炸雞四重奏 990
Buttermilk摩登美式餐廳 台北西門町意舍酒店
地址：台北市武昌街二段77號5樓
訂位專線:(02) 2375 -2075
www.amba-hotels.com/tc/ximending/dining/chiba