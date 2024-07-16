Krispy Kreme甜甜圈推出全新的「巴黎風」系列甜甜圈，靈感源自法國標誌性的甜點口味。Krispy Kreme搭上奧運的熱潮、全新三款甜甜圈包含了「焦糖布蕾、巧克力閃電、覆盆子夏洛特」，每一款都讓人一口秒飛法國、享受最浪漫的甜甜圈。



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其中，焦糖布蕾Crème Brûlée甜甜圈「布丁巧克力、焦糖巧克力、黃色砂糖、海鹽焦糖丁、焦糖卡士達（內餡）」，迷人的焦糖布蕾口味讓人無法抗拒。以焦糖布丁巧克力搭配海鹽焦糖卡士達，這款甜甜圈完美呈現法式優雅的品味、每一口都讓人回味無窮。





巧克力閃電Double Chocolate Éclair甜甜圈致敬經典的巧克力閃電泡芙，經典糖霜、HERSHEY’S巧克力、法芙娜黑/白巧克力穀物餅乾球、HERSHEY’S巧克力卡士達（內餡）。這款甜甜圈以知名HERSHEY’S可可粉搭配頂極法芙娜巧克力穀物球，濃郁的巧克力風味與豐富的口感讓人無法抗拒、每一口巧克力閃電甜甜圈都充滿趣味與驚喜。



最後，覆盆莓夏洛特Raspberry Charlotte甜甜圈則以覆盆莓巧克力、草莓紅巧克力、奶油餅乾碎、奶油起司為主要成分，完美呈現清爽覆盆莓口味的夏洛特精髓。這款甜甜圈以CREAM CHEESE搭配酸甜平衡的覆盆莓風味，再配上奶油香氣十足的餅乾，不同質地、口感和風味在口中相互碰撞，細細品嚐巴黎的美味



Krispy Kreme的這三款全新巴黎風甜甜圈，無論是焦糖布蕾的濃郁甜美，巧克力閃電的豐富趣味，還是覆盆莓夏洛特的清新風味，都能帶來與眾不同的味覺享受。這次的巴黎風甜甜圈系列，無疑是為甜甜圈愛好者帶來了一場無法抗拒的味覺盛宴。





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