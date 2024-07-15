台中人等不及想逛！南霸天百貨龍頭「漢神百貨」終於北上插旗，這次選在棒球之都「台中市」開設台中第一間漢神百貨，就坐落在台中洲際棒球場旁，以「台中漢神洲際購物中心」為名，將串連台中國際會展中心、美術館與圖書館和台中巨蛋體育館等正在興建中的館場，在未來打造台中最強休閒冷氣景點。
商場面積3.4萬的台中漢神洲際購物中心，預計將在2025年營運，整體規劃地上7層、地下4層，比起高雄漢神巨蛋面積來的更廣、更大。也為了迎戰接下來的觀賽球迷、逛街等大量人潮，提供2,500個汽車停車位、及4,000個以上機車停車位，是台中市區內擁有最大停車場空間的商場。同時，更看準台中人的高消費力，針對精品高端消費族群規劃專屬「精品VIP停車位」，享受尊榮服務。
將引進各類型美食餐飲、娛樂、購物、影城和運動體驗等品牌，打造一座多元運動休閒娛樂商城，上百家品牌為台中人帶來全新的逛街好去處，無論是艷陽日、下雨天都將會是最佳首選之地。
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台中漢神洲際購物中心
地點：台中崇德路三段及崇德十九路交叉口，74號快速道路旁
開幕時間：預計2025年