唐宮蒙古烤肉曾經是南京商圈最有人氣的吃到飽餐廳、更是許多六、七年級生心中CP值最高的吃到飽餐廳，同時唐宮的涮羊肉也是當時的必吃美食，使用的是最傳統木碳煙囪式火鍋，一口羊肉、一口烤肉，可以說是台北六、七年級生當時最流行的美食餐廳。
▲圖片來源：littlefool21(以下同)
目前在網路上盛傳位在南京商圈行天宮附近的「唐宮蒙古烤肉餐廳」將在原址重啟，這一消息出來，許多網友大喊等不及了，不論是「唐宮蒙古烤肉餐廳」的味道、還是讓滿滿懷舊風格的木碳煙囪式火鍋，讓許多網友紛紛表示太期待唐宮的回歸了。
唐宮蒙古烤肉餐廳在當時平日午餐烤肉加火鍋吃到飽、超優惠只要430元，晚餐及假日580元。而且當時吃蒙古烤肉，每一個人先拿一個碗，在裡面放入自己喜歡的肉片、蔬菜、調味，而且明明是吃到飽、大家都是喜歡疊超級高、超級滿，這也是當時吃蒙古烤肉最有超的地方。至於唐宮蒙古烤肉餐廳是否會重新開幕、會用什麼方式再回歸到消息者面前，也是十分讓人期待。而目前唐宮蒙古烤肉原址正在進行施工整修、是否為唐宮蒙古烤肉至截稿前尚未得到官方證實。
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