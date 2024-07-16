JR東日本集團海外首家頂級飯店品牌——JR東日本大飯店台北今年推出「2024中秋賞月禮盒」。這次的中秋禮盒主題分別是以日本和服典雅意象設計的「繪羽金月禮盒」，以及擷取JR東日本集團各城市地標及文化設計的「蛋黃酥禮盒」。現在預購還有8/30前享有88折的早鳥優惠，絕對是不容錯過的節慶選擇。



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其中「繪羽金月禮盒」的設計靈感來自於日本和服，金色典雅的主題搭配各種吉祥紋樣，如象徵幸福平安的青海波、吉利好彩頭的箭羽紋、長壽鴻福的龜甲紋以及圓滿財帛的七寶紋等。這款禮盒內含2入最受企業界及長輩歡迎的傳統廣式月餅，分別是細膩綿密的白蓮蓉內餡搭配香脆松子的蓮蓉松子廣式月餅，以及棗泥餡搭配酥脆核桃的核桃棗泥月餅。此外，還有4入奶黃流芯月餅，綿密滑潤的奶黃餡包覆於金黃餅皮中，每一口都有著絲滑口感。這款禮盒每盒售價為1,380元。





還有今年首次推出的「蛋黃酥禮盒」設計靈感來自於JR東日本集團所座落的城市，運用地標建築、歷史古蹟及當地文物進行活潑巧妙的設計，有東京的東京鐵塔、台北的101、青森縣的睡魔祭、宮城縣的伊達政宗、岩手縣的毛越寺、秋田縣的竿燈祭、山形縣的樹冰及福島縣的若松城等。這款禮盒內含9入飯店點心房手工製作的蛋黃酥，外皮採用進口奶油與麵粉手工揉製，經烘烤後呈現出千層酥皮的完美口感，內餡嚴選屏東萬丹的紅豆製成甜而不膩的紅豆沙餡，再搭配鹹香飽滿的紅土醃漬鴨蛋黃，每一口都能享受到酥皮的香脆、內餡的絲滑以及鹹蛋黃的濃郁風味。這款禮盒每盒售價為980元。





除了中秋月餅禮盒之外，JR東日本大飯店台北還推出了「台灣香草鳳梨酥禮盒」（12入裝），每盒售價660元。這款鳳梨酥嚴選台灣新鮮土鳳梨搭配台灣香草及法國奶油製作，帶有微微的甜香，又像奶油般溫潤。品嘗時可以感受到濃郁香氣及酸中帶甜的口感。鳳梨酥在台灣傳統婚禮習俗中被稱為「旺來」，象徵多子多孫多旺財，是非常具有吉祥意義的禮品。



今年中秋佳節，JR東日本大飯店台北推出的各款禮盒，不僅融合了日本與台灣的文化特色，還有著豐富的口感與精美的包裝，絕對是送禮自用兩相宜的佳品。趕快在8/30前預購享受早鳥優惠，為家人朋友送上最具心意的中秋禮盒吧。





JR東日本大飯店台北中秋賞月禮盒含繪羽金月禮盒禮盒及蛋黃酥禮盒

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※以上優惠折扣恕無法併用

銷售期間： 7 月 15 日~9 月 17 日(售完為止)

取貨期間： 8 月 26 日~ 9 月 17 日(當天下午 14:00 止)

取貨時間： 11:00~19:00

取貨地點： JR東日本大飯店台北1 樓月餅中心櫃檯(台北市中山區南京東路三段133號)

訂購專線： (02) 7750-0919