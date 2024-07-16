就是因為少子少，現在的爸爸媽媽更加疼愛自己的小朋友，總是希望給他最好的、又或者是說可以讓小朋友從小就是開心沒有壓力的情況下，順順利利健健康康的長大。KidZania全球最知名的兒童職業體驗城市品牌，即將在2025年底進駐Mitsui Shopping Park LaLaport南港(暫)，大小朋友都愛的KidZania擬真城市佔地近2,000坪，提供超過50多個職業和品牌供小朋友體驗、一定讓你玩到不想回家。
在KidZania打造的擬真城市之中，孩子們不僅能體驗各種職業角色，還能學習理財的觀念。他們努力工作賺錢後，可以選擇存款或自由消費，這樣的過程讓孩子們從小學會理財，並且培養獨立自主及責任感。KidZania特別著重於培養孩子的責任感、正確的價值觀、獨立思考、團隊合作及追求夢想的精神，讓這座親子樂園不僅實現孩子的夢想，更能潛移默化薰陶孩子的品格。
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同時，台北KidZania將與星宇航空攜手，成為台灣KidZania的重要合作夥伴。屆時，小朋友們將能在台北的KidZania現場一睹真實飛機機身的風采，孩子們也能盡情在駕駛艙體驗機師和空服員的工作樂趣。這次KidZania進駐台灣，計畫與更多台灣本土及國際領導品牌合作，為親子樂園體驗帶來革命性改變，讓台灣的小朋友與世界接軌。
最後，自1999年成立以來，KidZania迅速成為全球頂尖的兒童教育娛樂品牌，被譽為打造「小小店長」的始祖。台北的KidZania將成為全球第33座分店，為2至14歲的孩子們提供獨一無二的娛樂體驗。這座城市不僅有柏油路、商家、建築物和車輛，還有一系列真實的職業環境，讓孩子們能穿上專屬制服，扮演他們夢想中的職業角色，從娛樂中啟發無限潛能。
而KidZania的到來，將為台北增添一個全新的旅遊和教育景點，吸引更多的家庭前來體驗。這座城市不僅是孩子們的夢想天堂，也是家長們與孩子共同度過美好時光的理想場所。KidZania台北，將成為一個充滿歡樂、教育和創意的地方，期待與您相見，共同見證這一嶄新的娛樂典範的誕生。
KidZania台北(暫)
預計開幕：2025第四季
預計地點：Mitsui Shopping Park LaLaport南港(暫)