為了搶攻中秋節的禮品市場，台南遠東香格里拉飯店今年推出了三款精緻的月餅禮盒。這些禮盒不僅結合了經典與創新的口味，更融入了生活實用與節慶儀式感。第一款「薈萃豪華」禮盒內含台灣金牌製茶師連偉銘精選的茶葉，搭配廣式及桃山皮月餅，並以富貴錦盒盛裝。第二款「賞月經典」禮盒，則包含3D工藝雕刻的透明小夜燈、百年蜂業世家的經典蜂蜜，以及廣式和桃山皮月餅。第三款「清新奶皇」禮盒，內含奶皇月餅與低溫烘培堅果組。
其中，「賞月經典」月餅禮盒是今年主推的產品之一。這款禮盒的設計靈感來自台南古都的巷弄窗花與蘭花圖騰，外盒使用時尚的知更鳥蛋藍色，內盒則呈現中秋月夜的意境，傳遞花好月圓的美好心意。禮盒內含四顆月餅，其中兩款是廣式月餅，內餡為醬燒松露佐義式香料及蓮蓉蛋黃；另兩款為桃山皮月餅，口味為焦糖蘋果洋梨及蜂蜜檸檬香柚。除此之外，禮盒還附有3D工藝雕刻的小夜燈，這款小夜燈運用了透明球體與木質燈座的設計，隨時可插上USB接頭使用，無論是露營還是居家使用，都能營造出節慶氛圍。禮盒內還有百年蜂業世家的經典荔枝蜜，適合單飲或搭配飲品及糕點，充分展現送禮者的用心。
而針對高端市場，台南遠東香格里拉飯店推出了限量款「薈萃豪華」月餅禮盒。這款禮盒以尊貴的錦盒與富貴象徵的牡丹花為設計概念，並以中式漸層流蘇增添典雅氣息。禮盒內含四顆月餅，兩款是廣式風味的金絲棗泥桂圓及松露野菇鹽之花；另兩款為桃山皮月餅，口味為楓糖瑪琪朵核桃及海鹽咖啡白玉。此外，禮盒還包含了台灣精品高山茶葉品牌「雨曦」的五款特色茶葉，這些茶葉由榮獲多次特等獎的茶廠精選而成，包括金萱紅茶、梨山茶、蘭薰三窨、黑鑽石及貴妃烏龍。這些茶葉搭配月餅，能讓人享受豐富的味蕾體驗。
還有「清新奶皇」月餅禮盒則是老少咸宜的選擇。這款禮盒以玉兔奔月的意象為設計主軸，運用了特殊印刷工法在銀箔材質上展現出銀河系藍紫星空的色調，並結合牡丹花團錦簇的圖案，傳遞中秋團圓的美好寓意。禮盒內含兩款奶皇月餅，分別是經典奶皇和蜂蜜檸檬香柚，每款各兩顆。除此之外，禮盒內還包含飯店自製的綜合堅果組，這些堅果採用天然原料，經低溫烘培技術鎖住果香及營養成分，口味包含原味與鹽之花，各乙罐。
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台南遠東香格里拉飯店月餅禮盒
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取貨日期：2024年8月19日至9月17日止。
電話： (06) 702-8856
地址：台南市東區大學路西段89號
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