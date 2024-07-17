唐緹Tartine以其流心月餅聞名，今年中秋節特別推出「芯圓意滿」月餅禮盒。這款禮盒中的人氣主打款「芯願寶盒（12入）」內含12款不同口味的月餅，讓每位吃貨都能一盒滿足。這些口味包括經典的奶皇流心、蛋黃酥、綠豆酥，以及新式的巧克力流心、客家擂茶和抹茶麻糬月餅等。唐緹Tartine在此中秋佳節推出的這款禮盒，旨在讓每位消費者都能享受到多樣化的美味體驗。早鳥預購期間，消費者還能享受最低79折的優惠，為佳節增添更多喜悅。
唐緹Tartine的「芯圓意滿」系列禮盒共有三種不同的盒款樣式，分別是9入的閃耀亮橘、12入的星空寶藍和15入的靜謐深紫。這些禮盒將開箱綜合月餅禮盒化作開啟華麗珠寶盒的意象，每款禮盒封套上都有一顆像寶石般閃耀的流心月餅，與月餅上的壓模設計相呼應。禮盒內還隨附中秋賀卡與送禮提袋，搭配亮膜與雷射燙銀的小星星設計，質感滿分且討喜。無論是企業戶送禮，還是個人送給長輩親友，都能找到滿足需求的盒款。
唐緹Tartine的師傅們在製作月餅時，融入了傳統與創意的精神。每款月餅均添加了耐高溫芽孢益生菌與天然海藻糖，讓佳節團聚時能吃得更輕負擔。口味研發上也充分考慮到了年長與年輕客群的愛好交集，研製出了深獲好評的菠蘿芋頭麻糬流心。這款月餅使用了台灣屏東的鹹鴨蛋製作金沙內餡，和大甲檳榔心芋製作的芋頭餡。回烤後，月餅散發出濃郁的香味與誘人的流心餡，讓芋頭控們「芋」罷不能。
此外，唐緹Tartine還推出了多款新穎口味的月餅，包括巧克力榛果流心、靜岡抹茶白玉和客家擂茶素蛋酥等。不論是葷食還是素食者，都能在這款禮盒中找到適合自己的美味選擇。這些月餅不僅在口感上帶來全新的體驗，也展現了唐緹Tartine在創新與傳統之間的完美平衡。
唐緹Tartine的「芯圓意滿」月餅禮盒，無論是從包裝設計還是口味選擇上，都充分展現了品牌的用心與創意。這款禮盒不僅是中秋送禮的最佳選擇，也是一份滿載節慶氛圍的心意之禮。消費者可以在享受美味的同時，感受到唐緹Tartine對品質與健康的堅持。
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