盛夏將至，2024大稻埕夏日節即將登場！自7月17日起，連續三個週三晚上8點，大稻埕碼頭將上演壯觀的煙火秀，每場長達300秒。台北市政府觀光傳播局為了減少活動對交通的影響，提前與交通、警察單位協調，決定縮短活動天數，減少平日施放煙火的次數。此外，7月17日起每週三晚間7點開始，將對大稻埕碼頭周邊的道路實施交通管制，並加強公車班次，方便大家前往欣賞煙火秀。
活動期間，每週三晚間7點至9點30分，大稻埕碼頭周邊將實施交通管制。具體管制範圍包括涼州街以南、延平北路以西、長安西路以北及環河快速道路以東的區域。活動當天，這些道路將禁止車輛通行，僅允許持有身分證的居民進入。此外，為了方便行人通行，市政府也將加強交通疏導，並視情況擴大管制範圍。請大家盡量使用大眾運輸工具前往活動現場，以免受到交通管制的影響。
大稻埕碼頭的水門及自行車道也將進行相應的管制。每週三晚間7點至9點30分，淡3號至淡5號水門將禁止汽機車通行，並設置緊急應變通道。此外，從上午10點開始，淡3至淡5號水門堤外路邊停車格將取消，並禁止在淡5號水門堤外停車場停車。同時，活動場域內的YouBike2.0站點和台北市河濱自行車租借站也將暫停營運，請大家提前安排好交通工具。
大稻埕夏日節不僅有精彩的煙火秀，還有豐富的活動等待大家參與。每場煙火秀都會搭配音樂展演，讓人們在視覺與聽覺上都能享受美妙的夏夜。此外，8月3日在大稻埕永樂廣場將舉辦經典情歌音樂會和文創市集，讓大家在音樂中感受濃濃的夏日氛圍。活動期間，與大稻埕商圈合作的80多家店家也會推出消費滿500元即可兌換限量「熊讚手腕袋」的活動。
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2024大稻埕夏日節 活動資訊
活動時間：2024/7/17~2024/8/10
地點：大稻埕碼頭(延平河濱公園3-5號水門)
主題煙火施放時間：每週三7/17、7/24、7/31、8/10晚上8點在大稻埕碼頭施放。