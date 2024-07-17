橘子集團宣布，2024夏季「橘子嘉年華」將於7月25日至29日在台北世貿展覽一館的漫畫博覽會登場。本次嘉年華主題為「造夢橘製所」，集結了「櫻桃小丸子、原子少年、叛逆玩家」等超人氣IP，並邀請多位知名VTuber參與。即日起至7月24日，粉絲可於官方活動網站兌換邀請碼，天天抽取200張漫博門票，讓大家搶先體驗這場精彩活動。



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橘子嘉年華自2020年起每年舉辦多元展會，今年特別邀請「波拉西亞戰記、新楓之谷、櫻桃小丸子元氣版」等人氣遊戲參與，並攜手ACGN電商平台「有閑購物」與多元支付工具「橘子支付」一同展出。在「造夢橘製所」主題展區，粉絲可以看到許多經典遊戲角色、原創IP的精彩展品。其中橘子支付還推出了漫博限定IP「水豚娘」，粉絲們一定要來打卡拍照。





橘子集團此次也將首度公開兩大全新平台：「MOJOIN」漫畫小說內容平台和「hidol」粉絲社群平台。其中，「MOJOIN」集結了近2000部作品，包含多部是本站獨家，於7月22日正式開站。粉絲社群平台「hidol」則匯集圖文、音樂和影視娛樂等超人氣IP，旨在打造創作者與粉絲互動的一站式平台。這次嘉年華上，「hidol」還展示了「原子少年」獨家商品，並邀請了兩大話題偶像IP與粉絲近距離同樂。





即日起至7月24日，橘子嘉年華每日發放200張夢境通行證，粉絲只需至活動官網輸入專屬邀請碼，即有機會抽中每日限量的入場門票。嘉年華期間，完成闖關任務還可參加抽獎，有機會贏得iPad第十代、MacBook等夢幻大獎。2024夏季橘子嘉年華，精彩無橘限，邀請粉絲到「造夢橘製所」一起快樂闖關。





2024 夏季橘子嘉年華 造夢橘製所 Gamania Dreamland 活動資訊

活動官網：https://walkr.tw/YCAQm9t9

線上活動：即日起至 2024 年 7 月 24 日（三）

線下展區：2024 年 7月 25 日（四）至 7 月 29 日（一）

活動地點：台北世貿展覽一館（台北市信義區信義路五段5號