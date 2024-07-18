基隆人從小吃到大的就是這一味！基隆魚丸老店「大白鯊魚丸」自1948年開業到現在，一賣就是70年歲月。店內充滿濃厚的古早味氛圍，來這邊必吃一碗只要35元的爆汁「豆干包湯」，吃得到油豆腐與魚漿兩種口感，想嚐鮮基隆人的老味道可別錯過囉。
在基隆，提到古早味小吃，不能不提到「大白鯊魚丸」。這家歷史悠久的小吃店，自1948年開業以來，已經陪伴基隆人走過了70年的歲月。地點就位於基隆慶安宮對面，距離基隆火車站步行僅需6分鐘，位置非常方便。這家店面雖然是一般的小吃店造型，但卻是基隆人心中無可取代的美味地標。
走進「大白鯊魚丸」，迎接大家的是濃厚的古早味氛圍。店內雖然簡樸，但處處透露著家的溫馨。夏天還有冷氣，讓顧客在炎熱的天氣裡也能舒適地享用美食。除了在店內享用，還可以買做好了的魚丸和豆干包回家自己煮。
「大白鯊魚丸」的招牌當然是魚丸和豆干包。這裡的豆干包是手工現作的，每一顆都充滿了老闆的用心。製作過程非常講究，先將油豆腐切開，加入絞肉與配料，再用魚丸漿封起。
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煮熟後的豆干包，一口咬下，微噴的汁液伴隨著魚漿的軟Q和豆腐的軟嫩，這正是基隆人從小吃到大的「基隆的味道」。另外還有「魚丸湯」、「花雕控肉飯」也都是在地人推薦品項；如果大家有機會來一趟基隆，那可別錯過走進「大白鯊魚丸」，品嚐那讓人懷念的古早味。
基隆70年魚丸老店 大白鯊魚丸
地址：基隆市仁愛區忠二路4號
營業時間：週二至日 09:00–18:00
基隆70年魚丸老店 大白鯊魚丸 推薦菜單
推薦菜單：魚丸湯$35、豆包湯$35、花雕控肉飯$60