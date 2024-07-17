就是今年、2024年可以說是AI最被國人認識的一年，而這一年各行各業都紛紛推出AI相關活動及產品，OPPO跟上風潮、推出新一代AI人像專家Reno12系列，同時為了讓更多年輕人認識OPPOReno12系列，特別聯手污漬消除專家「萬秀洗濯實驗室」，打造了期間限定的聯名快閃店「OPPO萬拭通」，不管你是不是年輕人、拍一張就年輕、不用修圖就漂亮。







OPPO新一代AI人像專家Reno12系列，以萬元價位普及化AI功能，新機配備AI橡皮擦2.0與智慧魔術棒2.0等生成式AI功能，用戶可以輕鬆創作出高質量的照片與視頻，無需額外下載付費修圖軟體。為了讓更多人認識新手機，OPPO聯手污漬消除專家「萬秀洗濯實驗室」，打造了期間限定的聯名快閃店「OPPO萬拭通」。活動自即日起至8月11日止，規劃了三大特色場景，包括古著紙娃娃變裝區、萬秀經典洗淨區、AI消除專家體驗區。







而這三大展區場景不僅成為今夏必去的拍照打卡點，更推出了三大聯名可愛小物。OPPO特別將活動場地的二樓空間打造成「OPPO x BSS咖啡廳」，除了可以在現場拍照打卡之餘，還能享受由OPPO Reno專家BSS夫碩順帶來的未來感銀色世界體驗、現場曬照還可獲得BSS全球限量簽名小卡。





OPPO 萬秀洗濯實驗室 萬拭通

活動時間：即日起-8/11（日），10:00-20:00

活動地點：萬秀洗濯實驗室（台北市信義區永吉路17-19號）1樓



OPPO X BSS咖啡廳

活動時間：即日起-8/11（日），11:00-18:30，每週一公休

活動地點：萬秀洗濯實驗室（台北市信義區永吉路17-19號）2樓，COFFEE LAW 萬秀樓頂店

