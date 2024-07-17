反香菜聯名會生氣，但香菜控表示超幸福！頻繁推出季節限定新品的壽司郎，這次以台灣壽司控最愛的「鮭魚、鮮蝦」為發想，推出10款新品，首推全新登場「香菜鮭魚壽司、香菜鮮蝦壽司」，上頭撒上滿滿新鮮香菜，讓打從血液抗拒香菜的反香菜聯名者直呼太過分，但對於香菜控而言卻是直上天堂的創意料理。







於即日起至8/4限定販售的壽司郎「盛夏蝦鮭賞」，初登場就直攻話題的「香菜堅果黑醋醬鮮蝦」、「香菜堅果黑醋醬鮭魚」，在經典的鮮蝦、鮭魚壽司淋上堅果碎佐鹹香的黑醋醬，最後再鋪上滿滿香菜，一口咬下多重香氣在舌尖一次迸發，超享受。人氣酪梨鮮蝦則是以2.0升級版「酪梨莫札瑞拉起司鮮蝦」亮相，酪梨、起司、洋蔥丁、羅勒橄欖油堆疊的香氣，一定要來品嚐。







另外，還有炸至酥香的「大草蝦天婦羅」、爆量浮誇「鮭山島」、清爽系「鮭魚酪梨卷」、檸檬片點綴「義式洋蔥煙燻鮭魚」、嚴選北極甜蝦醃漬「鹽麴甜蝦軍艦」、稀有的「野生斑節蝦」、北海道鄉土料理發想「炙燒味噌明太子生鮭魚」，以及拉麵控敲碗的「雞吉君雞白湯拉麵」聯名也強勢回歸。





壽司郎 盛夏蝦鮭賞新品

活動期間：即日起至2024/08/04

香菜堅果黑醋醬鮮蝦/香菜堅果黑醋醬鮭魚 各$40

酪梨莫札瑞拉起司鮮蝦 $60

大草蝦天婦羅 $60

野生斑節蝦 $60

鹽麴甜蝦軍艦 $40

鮭山島 $120

鮭魚酪梨卷 $60

義式洋蔥煙燻鮭魚 $40

炙燒味噌明太子生鮭魚 $40

雞吉君雞白湯拉麵 $140

黃金脆薯滿滿 $90

綜合水果雪花冰 $160

新鮮西瓜 $40



壽司郎Ｘ可口可樂活動

活動期間：即日起至2024年9月17日（二）

活動辦法：於活動期間內，於全台壽司郎店內用餐，點購可口可樂公司指定飲料，就送壽司郎&可口可樂®活動刮刮卡乙張。數量有限送完為止。

活動獎項：

【特別獎】豪華郵輪之旅雙人旅遊券乙份，共2名

【頭獎】馬爾地夫雙人來回機+酒（4天3夜），共8名

萬元旅遊金，共10名

Fujifilm instax mini Liplay，共20名

「可口可樂」冰壩杯，共800名

壽司郎80元折價券，共600名

壽司郎60元折價券，共800名

壽司郎40元折價券，共1,000名

可口可樂®再來1瓶，共2,000名

雪碧®再來1瓶，共2,000名

美粒果®再來1瓶，共2,000名



詳細規範依壽司郎官方公告為主。