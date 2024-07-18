飲料控要衝龜記！人氣水果手搖杯「龜記」，這次為了慶祝七週年，特別攜手電動機車Gogoro共同推出「就是 JEGO 系列」手搖杯新品，同步加碼會員滿額登錄活動，有機會獲得Gogoro最新的JEGO機車，還有「龜記買一送一券、龜記會員點數」，飲料控手刀喝起來。



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龜記為了慶祝7歲生日，與Gogoro跨界合作推出全新「就是 JEGO 系列」2款飲料新品，在8/1起正式開賣，其中包含「花沫烏龍」使用高海拔的青心烏龍基底，搭配再加入經小綠葉蟬叮咬和烘焙後的貴妃烏龍，兩種茶香一次喝到。另一款「蜜桃烏龍」則以貴妃烏龍茶為基底，加入蜜桃果肉，打造粉嫩色澤與清新香氣。





此外還有一款隱藏推薦「就是JEGO旺梨四季春」，以升級版的四季春青茶，加入冷壓土鳳梨汁，酸甜清爽風味超適合夏天。配合龜記7週年活動，只要在7/17-8/31期間，在龜記消費滿177元即可參加發票登錄活動，有機會獲得最新2024年Gogoro JEGO、龜記買1送1電子折價券、龜記會員3700點等獎項。在8月份到Gogoro門市試乘全系列車款，再抽30天龜記免費喝。







龜記 就是JEGO系列 新品資訊

上市日期：2024/08/01起

售價：

就是 JEGO 花沫烏龍：北部$45／中南部$40

就是 JEGO 蜜桃烏龍：北部$69／中南部$69

就是 JEGO 旺梨四季春：北部$65／中南部$65

(百貨店售價依門市現場為準)



龜記 消費滿額登錄發票抽

活動期間：7/17-8/31

活動內容：只要到龜記全台門市消費滿額 177 元，並加入龜記會員後登錄發票，即可參加抽獎（每筆消費須單張發票滿 $177 方可登錄並享一次抽獎機會。累計金額不可多次抽獎，但每天可上傳多張滿 $177 的發票)



活動獎項： 2024 年 Gogoro JEGO 共六台（市價 NT 57,980/ 台）、還有龜記獨家提供的買 1送 1 電子折價券以及免費龜記會員 3700 點。



龜記加碼活動

活動期間：8/1 - 8/31

活動內容：至 Gogoro 門市試乘全系列車款，再抽 30 天龜記免費喝。



詳細活動規範及供應情形，依 龜記 官方公告為準。