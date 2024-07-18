高雄人揪看電影！睽違已久的「台鋁影城」確定將於7月26日盛大開幕，為了回饋高雄人長期的愛戴，開幕期間祭出5大優惠，其中開幕首三日推出電影票買一送一、雙人套票含餐下殺近6折等多重優惠，再次打造高雄最夯打卡點。同時，台鋁影城也針對暑期準備豐富親子體驗活動，包括攀樹體驗、刺激又好玩的NERF玩具槍對戰等，讓小朋友玩到沒電。





開幕首三日，台鋁影城推出了三重獨家優惠，第一重，開幕首三日祭出電影票買一送一優惠，每日限量100名，讓你和朋友都能享受電影的樂趣。第二重，開幕雙人套票只要888元，不僅包括三張電影票，還有吉拿棒及招牌熱狗堡二選一，再加一份炸物雙拼和兩杯飲料，近6折優惠超划。第三重，則是加入會員即有機會參加幸運轉盤抽獎，最大獎是免費6個月入場看電影。







此外，也規劃了文化幣優惠、Linepay回饋等觀影方案，自7/29起，只要持文化幣購票即可享有專屬專案，290元可享有一張電影票、可樂及爆米花各一份，比較現有單人套餐方案現省40元。而有使用Linepay習慣的消費者，只要使用Linepay購票及購買餐點累積滿300元，即可現折60元，就可以用高CP值的價格體驗到劇場的聲光效果。



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台鋁影城

活動地點：高雄市前鎮區忠勤路8號（C區）

開幕日：2024/07/26



台鋁影城開幕活動

活動時間：2024/07/26~07/28

1.首三日電影票買一送一，限購買280元之全票，亦限劃位當日場次，每日限量100名。

2.首三日可購買888元開幕雙人套票，市價1440元。內含：電影票三張、飲料2杯、吉拿棒及招牌熱狗堡二擇一，以及酥脆炸物雙拼一份。

3.開幕期間，加入台鋁影城會員即可參加現場抽，有機會獲得六個月觀影券、青花驕兌換券、電影兌換券等贈品，贈品有限兌完為止。

4. 7/29起，持文化幣即可享有290元文化幣方案，內含電影票、飲料、爆米花各一份。

5. 7/29起，購票及加購影城餐飲使用Linepay消費，即享有300元折60元之優惠，每次現折抵一次，數量有限，兌完為止。