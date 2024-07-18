肉肉控又多一間吃肉天堂了，全新WAGYU CLUB先筆記！被譽為「牛排教父」鄧有癸這次不賣牛排，首度轉戰到燒肉、火鍋市場，於台北東區巷弄開設全新複合式「WAGYU CLUB」，將自身對於和牛各部位的了解進行餐點規劃，嚴選稀有部分進行燒烤，讓肉肉控一吃就驚艷。







首次進軍燒肉、火鍋市場的「牛排教父」鄧有癸，這次選在距離捷運忠孝敦化出站步行約4分鐘即可抵達的轉角處，開設首間複合式WAGYU CLUB，希望可以在不斷飆高的頂級肉品燒肉和火鍋市場中，提供一個中價位的用餐選擇。







店內有專業的研發主廚、侍肉師、甜點主廚進行策劃，目前燒肉區部分搶先開幕，以日本和牛和澳洲和牛為主打，其中包括鯉魚管、肋眼心等特別部位，整份套餐從前菜、肉品、湯品、野菜盛合、甜點等共計11道菜，每人只要2,500元吃到頂級A5和牛和專人代烤服務，5款手工特製小菜還能免費續加。





WAGYU CLUB 店家資訊

地址：台北市大安區忠孝東路四段170巷6弄20號

電話：02-27112206

價位：雙人套餐每人2,500元＋10％，共11道。未來也將規劃單點肉品和菜色。



WAGYU CLUB雙人套餐菜單

開胃小點：桔醋山藥、柚子胡椒小黃瓜、紫蘇小黃瓜、沖繩水雲醋、青椒鹽昆布(可免費續加)

前菜：鯷魚味噌熱沾醬沙拉、日向夏昆布鹽沙拉、雞尾酒蝦、蟹肉可樂餅、鮑魚天婦羅(五選二)



肉品(依季節不同調整)

M8＋澳洲和牛肋眼心(固定肉品)、澳洲和牛M8＋牛舌厚切(固定肉品)、M8＋澳洲和牛肋眼心汁燒、日本A5和牛腿三角、日本A5和牛鯉魚管



湯品：清燉和牛牛尾湯



甜點：烤焦糖布丁、水蜜桃冷湯杏仁豆腐、利久抹茶刨冰、利久抹茶紅豆最中餅、日式黃豆／利久抹茶日式蕨餅(五選二)