肉肉控又多一間吃肉天堂了，全新WAGYU CLUB先筆記！被譽為「牛排教父」鄧有癸這次不賣牛排，首度轉戰到燒肉、火鍋市場，於台北東區巷弄開設全新複合式「WAGYU CLUB」，將自身對於和牛各部位的了解進行餐點規劃，嚴選稀有部分進行燒烤，讓肉肉控一吃就驚艷。
首次進軍燒肉、火鍋市場的「牛排教父」鄧有癸，這次選在距離捷運忠孝敦化出站步行約4分鐘即可抵達的轉角處，開設首間複合式WAGYU CLUB，希望可以在不斷飆高的頂級肉品燒肉和火鍋市場中，提供一個中價位的用餐選擇。
店內有專業的研發主廚、侍肉師、甜點主廚進行策劃，目前燒肉區部分搶先開幕，以日本和牛和澳洲和牛為主打，其中包括鯉魚管、肋眼心等特別部位，整份套餐從前菜、肉品、湯品、野菜盛合、甜點等共計11道菜，每人只要2,500元吃到頂級A5和牛和專人代烤服務，5款手工特製小菜還能免費續加。
跟高檔燒肉店一樣會有專人桌邊服務，不怕烤壞、也不用分心顧烤爐，只要專心聊天吃飯就好。雙人套餐中固定會有「澳洲和牛M8＋牛舌厚切」、「M8＋澳洲和牛肋眼心」兩款招牌肉，前者是超厚切處理讓牛舌特有口感更加突出，建議搭上海鹽或黃檸檬，香氣更加誘人；後者則是嚴選肋眼正中間稀有部位，是肋眼最嫩、油花最美的一塊，整塊厚切牛排燒烤後呈現梅納反應，就是鄧師傅最拿手的必吃菜。
除了厚切牛舌和厚切肋眼心牛排之外，也有許多薄切肉片穿插在其中，有特製醬汁調味的「M8＋澳洲和牛肋眼心汁燒」；猶如菲力軟嫩的「和牛鯉魚管」；油花豐富的稀有部位「日本A5和牛腿三角」，不同的香氣和口感在專人代烤和介紹下，無論是單吃、沾海鹽、搭哇沙米都是頂級享受。
配餐部分當然也不馬虎，一入座就先提供5款自製開胃小菜，桔醋山藥、青椒鹽昆布、紫蘇小黃瓜、沖繩水雲醋和柚子胡椒小黃瓜，酸爽開胃又解膩。前菜則是主打海味，推薦必點雞尾酒蝦、蟹肉可樂餅。就連白飯也精選北海道夢美人米，配著燒肉入口超過癮。套餐中間段還會上「清燉和牛牛尾湯」，用青花椒油和檸檬皮提香也帶有解膩功用。
WAGYU CLUB更請到甜點主廚坐鎮，推出抹茶控會愛的「利久抹茶刨冰」、「利久抹茶紅豆最中餅」；自製日式經典甜點「日式黃豆／利久抹茶日式蕨餅」；創意組合搭配「水蜜桃冷湯杏仁豆腐」，以及布丁控都等不及想要先吃的「烤焦糖布丁」，特別加入豆漿增添香濃味，焦糖醬則是加入少許醬油和海鹽，上頭再擠滿鮮奶油吃完超滿足。
推薦閱讀：台中燒肉本氣新菜單！俺達の肉屋團隊「燒肉本氣」開幕優惠內臟免費送，限量「肉刺身盛合」衝朝聖。
WAGYU CLUB 店家資訊
地址：台北市大安區忠孝東路四段170巷6弄20號
電話：02-27112206
價位：雙人套餐每人2,500元＋10％，共11道。未來也將規劃單點肉品和菜色。
WAGYU CLUB雙人套餐菜單
開胃小點：桔醋山藥、柚子胡椒小黃瓜、紫蘇小黃瓜、沖繩水雲醋、青椒鹽昆布(可免費續加)
前菜：鯷魚味噌熱沾醬沙拉、日向夏昆布鹽沙拉、雞尾酒蝦、蟹肉可樂餅、鮑魚天婦羅(五選二)
肉品(依季節不同調整)
M8＋澳洲和牛肋眼心(固定肉品)、澳洲和牛M8＋牛舌厚切(固定肉品)、M8＋澳洲和牛肋眼心汁燒、日本A5和牛腿三角、日本A5和牛鯉魚管
湯品：清燉和牛牛尾湯
甜點：烤焦糖布丁、水蜜桃冷湯杏仁豆腐、利久抹茶刨冰、利久抹茶紅豆最中餅、日式黃豆／利久抹茶日式蕨餅(五選二)