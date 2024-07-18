暑假期間，各大餐廳都紛紛推出各種優惠活動以吸引人潮。漢來美食旗下的人氣品牌「溜溜酸菜魚專賣店」在此時推出了超值優惠，即日起至8月30日，使用來美食APP即可領取平日午間套餐150元折價券。這項活動讓消費者能夠以更優惠的價格享用到美味的餐點。同時，針對學生族群，「凡出示學生證即可免費加送沁涼飲品一杯」，讓學生們在炎炎夏日中也能暢快消暑。此舉不僅吸引了大量的學生客群，也讓品牌在市場上更具競爭力。





漢來美食旗下的另一品牌「PAVO餐‧酒館」也在暑假期間推出了吸引力十足的「揪團」優惠活動。即日起至8月31日，凡4人同行至PAVO餐酒館消費滿2,000元，即可憑來美食APP領取的「火烤蜜汁豬肋排」兌換券，免費獲得價值580元的火烤蜜汁豬肋排一份。這項優惠對於喜愛聚餐的朋友們來說無疑是一大福音。PAVO餐酒館以南洋輕奢風格為主題，提供創意異國料理與特色原創調酒，不僅適合家庭聚餐、情侶約會，還是閨蜜聚會的好去處。





溜溜酸菜魚專賣店自2022年在高雄SOGO百貨開立首家餐廳以來，便廣受年輕族群的喜愛。餐廳主打「招牌酸菜魚」，以其酸、麻、香、辣、爽的獨特風味吸引了大量饕客。鮮酸的酸菜湯底配上滑嫩Q彈的烏鱧魚片，極度開胃，特別適合炎熱的夏季。此外，餐廳新推出的「香濃番茄魚」也同樣令人垂涎，天然爽口的番茄酸甜，加上泰式香料提味，讓湯汁更加開胃。兩款酸菜魚皆提供加料與單點肉品的選擇，特選牛五花與肥瘦適中的豬五花吸滿酸爽湯頭，讓食客們盡情享受大口吃魚大口吃肉的快感。





位於漢來大飯店11樓的PAVO餐‧酒館，被譽為「高雄最美餐酒館」，以其獨特的南洋輕奢風格吸引了眾多顧客。餐館提供創意異國料理和特色原創調酒，不定期更新的菜單和酒單，使每次光臨都有新的驚喜。無論是家庭聚餐、情侶約會，還是閨蜜聚會，PAVO餐酒館都能滿足不同顧客的需求。針對學生族群，餐館還特別提供無酒精特調飲品，讓年輕顧客們也能在這裡盡情享受愉快的時光。而成年顧客則可以在這裡品嚐到精心調製的創意調酒，度過一段微醺的美好時光。





這個夏天，漢來美食旗下的「溜溜酸菜魚專賣店」與「PAVO餐‧酒館」雙雙推出多項優惠活動，不僅提供了超值的折扣，還為不同的消費群體帶來了豐富的用餐選擇。無論是學生族群還是家庭和朋友聚會，都能在這兩家餐廳找到滿足口腹之欲的絕佳選擇。這些優惠活動將持續至8月底，有興趣的顧客千萬不要錯過，趕快下載來美食APP，享受這個夏天的美味盛宴。



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溜溜酸菜魚專賣店

高雄SOGO店 B1F 訂位電話：07-330-7375

夢時代店 綠區 B1F 訂位電話：07-811-0961

富民店 高雄市左營區富民路351號 訂位電話：07-556-2911

中壢SOGO店 8F 訂位電話：03-280-5373

來美食APP可至APP商店搜尋「來美食」，或手機點選https://onelink.to/a5zcyh即可安裝



PAVO餐酒館

營業時間：17:30~00:00

地址：高雄市前金區成功一路266號11樓 (漢來大飯店11F)

訂位電話：07-213-5753

來美食APP可至APP商店搜尋「來美食」，或手機點選https://onelink.to/a5zcyh即可安裝