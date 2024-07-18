日本知名豬排店「吉豚屋」在台灣九週年，以其「美味、品質、快速」的經營理念，成功在台灣市場扎根，吉豚屋為了慶祝9週年，吉豚屋特別推出一系列長達半個月的優惠活動，結合「9」和人氣產品腰內豬排，推出「9是腰你吃飽飽」的主題活動。此次活動特別推出「腰內豬排丼」、「腰內豬排定食」和「腰內豬排咖哩」三款人氣商品，並在07/17至07/19限時三天內，以均一價$199優惠價供應，最高享有6折優惠。





並且，這一次吉豚屋9週年優惠活動特別針對吉豚屋最熱銷必點的腰內豬排推出優惠，選用新鮮冷藏豬肉，裹上獨家進口麵包粉，經過油炸後外皮酥脆，內部軟嫩多汁，讓顧客齒頰留香，滿足味蕾。吉豚屋希望透過這次活動，能夠讓更多顧客品嚐到道地的日本豬排，同時感受到品牌的誠意與熱情。除了短期的限時優惠外，吉豚屋在07/20至07/31期間，推出為期12天的超值加碼優惠。凡點購主餐即可加99元，以銅板價享受溫泉壽喜牛丼無糖綠茶超值組合。





此組合嚴選甜鹹適中的燉煮壽喜牛，搭配滑嫩鮮美的溫泉蛋，配上外銷日本第一的香Q米飯，再配上一杯芳醇濃厚的無糖茉香綠茶，整體口感豐富，是不可錯過的美味享受。吉豚屋希望透過這次活動，能夠讓更多顧客品嚐到道地的日本風味，同時感受到品牌的誠意與熱情。



並且為了迎接暑假的到來，吉豚屋也針對學生推出了升級組合，期望能夠滿足學生族群的需求。週一至週五，凡是學生穿著校服或出示學生證，點購吉豚雞排丼即贈腰內豬排一塊及黑天使奶茶一杯，總計可省114元。這次的優惠旨在讓學生們能夠在享受美食的同時，減輕經濟負擔，進而提高學習效率。





最後，吉豚屋表示，在這一次週年慶活動中，特別強調了其選用食材的高品質，並且堅持使用新鮮冷藏豬肉，以確保每一道餐點的美味與健康。店內的每一塊豬排都經過嚴格的品質控制，從選材到烹調，皆以最高標準進行。吉豚屋致力於將最正宗的日本豬排風味帶給台灣消費者，並且持續不斷地提升服務品質與用餐環境。



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吉豚屋9週年感謝祭 9是腰你吃飽飽 人氣腰內三品199元

活動期間：07/17-07/19

活動內容：購買人氣腰內三品「腰內豬排丼/腰內豬排定食/腰內豬排咖哩」通通只要$199。



吉豚屋9週年感謝祭 9是腰你吃飽飽 強力加碼99組合

活動期間：07/20-07/31

活動內容：凡點購任一主餐，即可以$99加購溫泉壽喜牛丼無糖綠超值組（包含小溫泉壽喜牛丼飯+無糖茉香綠茶），每份餐點限加購乙份。

*桃園機場特殊門市不參與活動。

*本優惠不得與信用卡優惠/假日套餐併用。

*每份套餐限加購乙份。



吉豚屋9週年感謝祭 9是腰你吃飽飽 學生升吉啦

活動內容：週一至週五（不含連假），學生本人出示學生證或穿著校服，購買吉豚雞排丼即贈腰內豬排、黑天使奶茶乙份。

*一人限購買乙份。

*桃園機場特殊門市不參與活動。

*本優惠不得與其他優惠併用。