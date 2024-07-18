訂房優惠要搶！易遊網「飯店年中慶」活動於7月17日至23日開跑，推出訂房39折起的超值優惠。此次活動包括房型升等、旺日不加價等加碼好康。使用易遊網APP訂房單筆滿2,500元，輸入折扣碼「july250」可現減250元。此外，訂購台灣和海外飯店還有機會抽中相鐵GRAND FRESA台北西門和澳門葡京人酒店的住宿券。



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本次活動期間，台灣多家五星飯店提供超值優惠。台中綠園道館的「頭等艙飯店」下殺至每晚2,067元起。知本金聯世紀酒店推出獨家6折起優惠，每晚僅需2,999元起，享受山水豪華家庭房。長榮桂冠酒店(台中)則以85折起的價格吸引粉絲，每晚僅需2,599元起，搭配折扣碼每人最低只要1,175元。這些優惠價格讓粉絲們能以超高CP值入住五星飯店。





海外訂房方面，日本和泰國的飯店也提供驚喜價。京阪難波格蘭德酒店每晚2,410元起。東京新高輪格蘭王子大飯店每晚4,910元起。泰國曼谷拉查普拉松萬豪Moxy酒店每晚2,999元起。芭達雅盛泰悅中天馬瑞斯度假村每晚僅需850元起，超值優惠不容錯過。此外，富國島的喜來登富國島長灘度假村每晚2,785元起，提供獨特按摩和水療服務。





易遊網還將於7月17日晚上8點在Facebook官方粉絲團和LINE旅遊舉辦「飯店直播快閃團」，5間飯店推出53折起的神秘價，最高省4,700元。直播期間還有機會抽中凱渡廣場酒店和烏石港OA HOTEL的住宿券。參加直播搶訂相鐵GRAND FRESA台北西門、凱渡廣場酒店、烏石港OA HOTEL、嘉義嘉楠風華酒店和墾丁H會館，享受超值優惠。





易遊網飯店年中慶

活動期間：2024/7/17-7/23

優惠代碼：

1、使用易遊網APP訂購全球訂房，單筆滿2,500元，輸入折扣碼「july250」可現減250元，再抽住宿券。

2、APP首購用戶，輸入折扣碼「app300」可立省300元。