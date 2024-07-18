小七根本是飲料店！這次7-ELEVEN針對夏天的「喝飲料、吃冰」話題，特別推出全新「CITY TEA水果冰沙」系列，除了水果冰沙楊枝甘露之外，7/24起加碼推出新口味「多肉葡萄」，還有每年夏天必喝必抽的「7-ELEVEN飲料抽抽樂」，有機會喝2杯不用錢。
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在7月起7-ELEVEN的CITY飲品系列推出全新「冰沙」選擇，讓人夏天也能喝得超爽。除了先前話題款「水果冰沙楊枝甘露」之外，在7/24起推出「多肉葡萄冰沙」，特別使用大量的新鮮無籽葡萄，打成酸甜清爽的葡萄冰沙，此外再搭配椰果增添口感，超適合夏天開喝。
此外，每年夏天必喝的飲料小確幸「7-ELEVEN飲料抽抽樂」同步在7/17-8/20期間限定回歸，只要買20元以上的指定飲品，包含思樂冰、果汁BAR飲料，結帳時通通可以參加飲料抽抽樂，有機會抽中0元、49折、59折、69折、79折、89折等獎項，買6件還可以抽Google Pixal 8手機。
針對世界霜淇淋日，7/19-7/22期間不限支付工具，可享霜淇淋「第2件10元」限定優惠，並在7/24起推出「冰品嘉年華」指定冰品第2件6折。同時7-ELEVEN這波看準「2024年福隆沙雕藝術季」的超多人潮，在8/31前只要憑「2024年福隆沙雕藝術季」當日門票票根，到7-ELEVEN新福隆門市、福隆站門市，就可以享有「CITY TEA純茶系列」或是「大杯思樂冰」買一送一優惠。
7-ELEVEN CITY TEA水果冰沙-多肉葡萄 新品販售資訊
上市日期：2024/07/24
優惠活動：7/24至8/6 嚐鮮價75元
7-ELEVEN 2024飲料抽抽樂優惠活動
活動日期：7月17日起至8月20日止
活動內容：購買20元以上(含)常溫、冷藏、思樂冰、果汁BAR飲料指定品項，任2件可參加飲料抽抽樂，最低0元起，獎項包含0元、49折、59折、69折、79折、89折；任6件抽Google Pixal 8(限量10支)
7-ELEVEN 世界冰淇淋日優惠
活動時間：7月19日起至7月22日止
活動內容：
1、7-ELEVEN限定門市推出雪淋霜不限支付工具享第2件10元優惠
2、酷聖石複合店推出購買3oz全品項享第2杯10元優惠
3、思樂冰大杯全口味第2杯10元優惠。
7-ELEVEN 冰品嘉年華優惠
活動時間：7月24日起至8月6日止
活動內容：
1、指定品項冰品 任選第2件6折
2、杜老爺甜筒系列買2送1
3、原味本舖紅豆牛奶冰棒 兩件35元
4、哈根達斯迷你杯/雪糕/雪酥 任選2件79折、3件7折。