林口人手刀準備好了！作為全台第一座日系OUTLET「MITSUI OUTLET PARK林口」，在開業8年之後終於等到林口三井OUTLET二館即將竣工、開幕，預計將於下半年11/14對外營業，約8千坪空間引進約100間美食、人氣品牌插旗，其中不乏新北第一間、台灣OUTLET獨家品牌，讓雙北人期待不已。然而在等待林口三井OUTLET二館開幕同時，先來看看有哪些必逛、必吃人氣名店，先做好功課等開幕就出發去。







林口三井OUTLET一館、二館品牌相加約300家專櫃，無論是從雙北還是桃園前往都超便利。二館部分看準林口在地生活需求，一樓以大型生活用品店為主，有雙品牌複合店的「UNIQLO」和「GU」，文青最愛的「無印良品」等日系品牌插旗，也針對林口年輕家庭帶來林口首間「akachan honpo阿卡將本舖」，日本90年歷史母嬰用品專賣讓林口爸媽們買到忘我。而質感生活「HOLA」也將進駐此處，提供不同生活選品。







以展開笑臉的童裝為主題「MARKEY′S」，為首次來台展店的日系童裝品牌。而日本時尚選物店「NANO universe」、充滿生活風格的品牌「HUF」也首次登入台灣OUTLET。而台灣人氣快時尚女鞋品牌「D+AF」首次插旗新北就選在林口三井OUTLET二館。三樓更集結大創旗下「DAISO」、「THREEPPY」、「Standard Products」3個品牌，提供不同風格平價生活用品。





林口三井OUTLET二館樓層分佈介紹

林口三井OUTLET二館1F店家

UNIQLO、GU、MUJI無印良品、HOLA和樂家居、akachan honpo阿卡將本舖、PRESERVE酪梨早午餐、Garmin(航空GPS導航)、SAMSUNG、D+AF、7-ELEVEN、JK STUDIO



林口三井OUTLET二館2F店家

adidas、adidas kids、ARC'TERYX、Baby City、Brappers、BYHUE、CHUMS、DESCENTE、en-suey、FUJI按摩椅、Funbox、gelato pique café、Hallmark、HUF、impact 怡寶書包、KOI PLUS、LITTLE MARKET、Little Planet、LocknLock、MARKEY'S、Mode Marie 曼黛瑪璉、MOONSTAR、NANO universe、National Geographic、NEW STEP、New Wolsey、Peter Rabbit、POP Circus 星奇市、PUMA kids、Rubber anne、SKECHERS、SKECHERS kids、SST&C、STAYREAL、TENDAYS、THE CAF'E BY 想、THERMOS、Tonia Nicole 東妮寢飾、uniarts、WILDMEET、元氣熊、饗食天堂



林口三井OUTLET二館3F店家

AMERICAN HOLIC、beard papa's、DAISO、Standard Products、THREEPPY、DHC、Haagen-Dazs、JINS、MORE 默爾義大利餐廳、NARA Thai Cuisine、niko and、O'right、studio CLIP、Suage、THE BBQ HOUSE、Tomod's、Tom's world 湯姆熊歡樂世界、vacanza accessory、YAYOI彌生軒、上善豆家、大阪王將、友士、京昌園、忠青商行、武藏野の洋菓子、法國秘密甜點、涓豆腐、得正、御前上茶、藍象廷。



林口三井OUTLET二館美食街

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林口三井OUTLET二館美食品牌總覽

藍象廷泰式火鍋吃到飽、涓豆腐、Suage、上善豆家、THE BBQ HOUSE、大阪王將、武藏野の洋菓子、Haagen-Dazs、beard papa's、廟口鴨香飯、Chicken Eater、極之好味、東京油組総本店、牛角次男坊、京昌園、饗食天堂、KOI PLUS、gelato pique café、大江戶町鰻鰻EXPRESS、元氣！W定食、林記海南雞飯、粕粕咖哩POPOCURRY、訪韓國傳統豆腐鍋、翰林茶棧、鮮芋仙、YAYOI彌生軒、法國秘密甜點、得正、御前上茶