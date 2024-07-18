一年衝一次、一次拍好拍滿！2024旗津風箏節暨氣墊水樂園確定從7/20至7/28連續兩週的週末，免費開放入園，要讓高雄人、全國民眾，只要想去高雄玩、想看高雄旗津風箏，又或者想到高雄氣墊水樂園玩，都可以一次玩到底、玩到不想回家。





這一次2024旗津風箏節暨氣墊水樂園連續兩週的星期六與星期天，將有不同主題的風箏展演及多種有趣的周邊活動。除了免費入園的氣墊水樂園開放至晚上八點外，還能遊覽旗津的多個知名景點，包括高雄燈塔、彩虹屋和星空隧道等。此外，還有充滿度假風情的「旗津沙灘吧」、深受網美喜愛的「海之星沙灘俱樂部」以及全台少數臨海的「旗津豪華露營區」，感受高雄旗津有多好玩、就衝這一波。





旗津風箏節活動現場將設有風箏施放體驗、高雄熊風箏彩繪DIY及可愛造型拍拍樂等各式體驗活動。此次活動更結合了旗津在地的多家店家，包括旗津道沙灘酒店、大碗公冰店、海岸線咖啡、海之星沙灘俱樂部、島民烘焙、有間冰舖、風車驛站、杜辛亞咖啡、正家興波士頓手工蛋糕、高雄旗津露營樂等，推出了多項優惠活動。







並且在這些店家消費滿額，即可獲贈限量的高雄熊DIY彩繪風箏一支，部分店家更會加碼贈送店內限定商品。此外，7月20日晚上六點到八點，旗津沙灘吧將舉辦「比基尼暢飲」活動，不論男女生只要穿上比基尼就能免費暢飲，讓大小朋友都能享受歡樂的夏日時光。





同時，除了觀賞風箏和享受水樂園之外，旗津還擁有眾多人文景點與在地美食不可錯過。可以登上高雄燈塔俯瞰壯闊港灣，欣賞療癒的彩虹屋，穿越「星空隧道」瞭望海天一線的美景，並到高雄第一座媽祖廟「旗津天后宮」參香祈福。在旗津老街上，遊客還可以品嚐新鮮的海產、烤黑輪、小卷和消暑冰品 ，享受這個充滿歡樂與悠閒的高雄夏日時光。



2024旗津風箏節暨氣墊水樂園 行程攻略

旗津風箏節

活動日期：海洋派對 7/20-7/21、旗津玩很大 7/27-7/28

風箏展演：14:00-20:00

火舞表演：18:00-18:30．19:00-19:30

活動地點：旗津海水浴場（旗津區廟前路1號）

路線活動：https://khh.travel/zh-tw/event/calendardetail/5950



氣墊水樂園

活動日期：7/20-21、7/27-28

活動時間：14:00-20:00

活動地點：豐收廣場旁綠地





7個高雄景點IG打卡點拍起來

無論是海景還是山景，IG網美們總是想走到哪裡，看見美景就要拍照、打卡。窩客島這次整理出IG熱搜的7個「高雄景點推薦清單」，無論是高雄的海景如「旗後燈塔、柴山漁港秘境」，IG熱門景點如「田寮石頭廟」，或是充滿人文風情的「日式景點、眷村街道、英國領事館」，都值得一一拍照炫耀。



全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/376289





