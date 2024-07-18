迷客夏奶茶買二送一！今年夏天每天都是超高溫天氣，為了讓飲料控消暑降溫，手搖杯迷客夏特別祭出「買2送1」快閃優惠，同時還有「飲料+冰品」限定折扣、以及自帶環保杯會員店數加碼回饋，3大優惠攻略讓飲料控手刀開喝。



推薦閱讀：7-ELEVEN飲料新品！CITY TEA多肉葡萄冰沙、飲料抽抽樂兩件0元，拍福隆沙雕再喝思樂冰買一送一。





迷客夏為了跟奶茶控一起消暑，同時也響應四年一次的奧運賽事，特別自即日起至7/31，平日指定時段，推出門市限定「買二送一」優惠。活動期間內只要到迷客夏門市現場買「茶拿鐵」鮮奶茶系列飲品，包含超人氣「伯爵紅茶拿鐵、焙香大麥拿鐵、娜杯紅茶拿鐵」等8款飲品，贈送品項為「輕纖蕎麥茶」一杯。





此外，迷客夏再加碼推出「冰品+飲品」折扣優惠，在8/31前購買任一L杯飲品，即享夏日牧場鮮奶冰淇淋/雪糕現折10元優惠，粉絲們自製冰淇淋紅茶、冰淇淋奶茶喝法剛剛好。同時，8/31前只要到迷客夏買飲料自帶環保杯、且使用iPASS MONEY現場付款，不僅現折5元、還多送一卡通綠點5點，可以拿來搭公車、搭捷運抵用，讓飲料控越喝越划。









迷客夏 買2送1優惠

活動期間：即日起至2024/7/31，每週一至週五下午2點至7點

活動方式：買2杯指定飲品，即贈輕纖蕎麥茶一杯，每人每次限購一組。

指定飲品：伯爵紅茶拿鐵/大正紅茶拿鐵/娜杯紅茶拿鐵/琥珀烏龍拿鐵/茉香綠茶拿鐵/原片青茶拿鐵/輕纖蕎麥拿鐵/焙香大麥拿鐵



迷客夏 冰品+飲品現折10元優惠

活動期間：即日起至2024/8/31

活動方式：

購買任一L杯飲品（綠光牧場鮮奶系列除外），即享夏日牧場鮮奶冰（柳丁綠茶冰棒/紅茶拿鐵冰淇淋/愛文芒果歐蕾冰淇淋/小牛可可伯爵拿鐵雪糕）任一冰品現折10元。



迷客夏 自備環保杯加碼優惠

活動期間：即日起至2024/8/31

活動方式：自備環保杯至指定門市購買飲料且使用iPASS MONEY現場付款，不僅現折5元還可享次月底前回饋一卡通綠點5點，可折抵大眾運輸交通費。活動期間每筆消費限回饋一次、每人最高可獲得綠點100點（相當於100元），



迷客夏 為選手喝采優惠活動

活動期間：2024/7/22-2024/8/11

活動內容：活動期間單筆發票金額滿100元，至迷客夏LINE 官方帳號輸入「為選手喝采」後，登錄發票，並完成勾選同意參加抽獎與留存資料者，經審查符合抽獎資格後，即可抽萬元住宿券。



詳細活動規範及供應情形，依 迷客夏 官方公告為準。