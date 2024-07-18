很多人對天母這個地方最直觀的感覺就是「天龍國中的天龍人」、也有許多人覺得天母是可以品嚐到很多道地又有特色的異國美食，因為天母一直是許多外國人首選定居的區域。而在天母新開幕的「BOE Cuisine」餐廳由具有多年旅歐料理經驗的Cameron所創辦，秉持「將最純粹簡單的食物做到完美」的理念，打造零「食」差的悠然歐式飲食空間，讓所有饕客在愜意的環境中，透過優雅早午餐或浪漫晚餐，來為生活中大大小小的重要時刻創造難忘的美食回憶。





BOE Cuisine位於天母清幽巷內，擁有38個用餐座位，其中包括8個座位的包廂，以及8個座位的戶外用餐區。BOE Cuisine餐廳以黑白色調相間地板搭配溫暖木質家具與暖色調燈光，營造出具有復古溫馨感的歐式Bistro用餐空間。



這裡用餐、可以在不用出國的情況下，也能零距離的享受彷彿置身於歐洲的悠閒用餐氛圍，以最自在的心情品嚐到最地道與完美的歐式餐點。創辦人Cameron表示「料理的美味不在於繁複的工序，而在於對食材的尊重和對細節的關注」。這一理念在BOE Cuisine的每一道菜品中都得以體現，滿足每位饕客的味蕾需求。





同時BOE Cuisine提供健康、美味、多樣性且講究的餐點。其中包含了嚴選日本認證生食級雞蛋搭配現點現做瑞士薯絲餅而成的「火腿班尼迪克 Classic Ham Eggs Benedict」、低鈉煙燻培根與義大利Padano起司製作的「奶油培根寬麵 Fettuccine Carbonara」、獨家醬汁醃製現煎尖抽佐比利時進口墨魚醬汁的「墨魚細扁麵 Linguine al Nero di Seppia」，BOE Cuisine以不向完美妥協的料理手法，將最單純的食材，以多重美味之選完美滿足饕客們挑剔的味蕾。







並且創辦人Cameron表示，在旅居歐洲多年期間，深刻感受到以緩慢步調享受每個當下來創造高品質生活的歐式精神，並希望將此精神透過美食傳遞給台灣的消費者，從而造就BOE Cuisine的誕生。BOE Cuisine致力於在台北打造一個用健康精緻料理傳遞歐式飲食文化的空間，讓每一位上門的消費者，都能在此透過最不受拘束的姿態與精緻歐式料理，於繁忙都市中找到屬於自己的那份悠閒與愉悅，同時用美食串起無數溫馨回憶。



推薦閱讀：牛排教父開燒肉店！東區新開WAGYU CLUB菜單、價位、售價搶先看，5款小菜免費續加。



BOE Cuisine推薦菜單

火腿班尼迪克 Classic Ham Eggs Benedict」、奶油培根寬麵 Fettuccine Carbonara、墨魚細扁麵 Linguine al Nero di Seppia、蕃茄細扁麵 Linguine Pomodoro、大蒜橄欖油細扁麵 Linguine Aglio e Olio



BOE Cuisine

地址：台北市士林區忠誠路二段166巷15號

電話：(02) 2872 - 6679

