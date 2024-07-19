LOJEL與成真咖啡強強聯手，為旅人們帶來一場充滿夏日氣息的視覺與味覺饗宴。LOJEL與成真咖啡這次以全新黃金焦糖色為概念，推出高顏值的下午茶。輕奢旅箱龍頭LOJEL本季推出了CUBO系列旅行箱的全新色—黃金焦糖色，並且與成真咖啡Come True Coffee聯名推出CUBO印象甜點套餐，將CUBO新品甜蜜馥郁、個性感濃烈的感覺完美融入甜點當中，打造出色香味俱全的熔岩焦香布蕾。







同時，成真咖啡特別以精品配方豆高壓萃取，添加鳳梨白柚果醬，打造出口感厚實且帶有水果清香的夏日逸品咖啡，再加上散發濃郁奶香、金黃誘人的熔岩焦香布蕾，這樣以CUBO新色為靈感的夢幻下午茶組合，不僅是視覺上的饗宴，更是百分之百的味蕾狂歡。這樣的設計恰好呼應了CUBO旅行箱給人的印象—時髦、優雅而實用便利，總能為旅程增添最豐富的色彩與樂趣。





LOJEL的超人氣CUBO系列引領旅者進入繽紛旅程。創立於日本的LOJEL以清新年輕的風格在旅行時尚圈佔有領導地位，巧妙運用色彩和細節設計，打造出質感卓越的商品。作為LOJEL擁有最高人氣的系列，CUBO旅行箱長年為旅行的人們提供了時尚、質感而便利的旅遊體驗。



CUBO旅行箱容量可擴充，上掀蓋設計也讓收納、取物更方便，配備來自日本的雙輪具，使CUBO成為從裡到外都能為旅行增色的完美時尚單品。本季推出的黃金焦糖色顛覆了過去給人低調的日系印象，在簡約設計的基調上大膽添上濃郁吸睛的元素，打造出前所未有的甜酷魅力。這一新色為CUBO系列注入了更為活潑奔放的靈魂，昭示著旅行千變萬化，盡情享受當下的精神。





除了旅行箱，LOJEL還提供了一系列極簡約的ILOJ時尚配件，完美詮釋俐落的日系美學都會旅行清單。除了享受下午茶，還要來場愜意又自在的City Walk。LOJEL除了旅行箱能裝載你的美好旅行記憶，還有大人氣系列NIRU和ILOJ，以質感日系簡約風打造舒適時髦的都會穿搭。森林系代表NIRU包辦了從旅行袋到隨身包的風格配件，獨特的輕量材質和低彩度自然色系，讓輕旅行和都會漫步更輕便時髦，氛圍感滿滿。



ILOJ則以多功能迷你袋、鑰匙扣和卡夾等小型易攜帶的隨身配件，詮釋極簡俐落的日系美學。這些配件以全植蹂皮革製作，自然友善的零塑料，使用越久表面越亮，為時尚穿搭增添質感與文青氣息，不僅收納隨身物品更方便，更能輕鬆駕馭現代感十足的城市look，留下漫遊城市的從容身影。



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LOJEL x 成真咖啡甜蜜「箱」伴、夏日探索咖啡之旅

活動時間：2024/08/01 - 2024/09/30

成真咖啡全台合作分店：台北Bellavita信義店、台北Sogo復興店、桃園藝文町店、台中審計店、台中新時代店、台南正興店



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