軟萌系布丁狗在小七！在三麗鷗年度肖像大賞中，台灣粉絲票選的亞軍「布丁狗」，圓圓胖胖的造型一直以來都有超多粉絲。這次7-ELEVEN自2024年7月18日起，於限定門市推出最新一波「布丁狗抽抽樂」，每店總共有70抽，每一抽都有獎品，總共12種獎項讓粉絲們手刀挑戰。



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這次的「布丁狗抽抽樂」共有多達12種不同的獎項，每一抽300元，粉絲們有機會抽到「午睡地墊、坐墊、收納包、指尖娃娃、筆袋、迷你帆布袋、透明水壺、毛巾和資料夾」等周邊小物，無論你是布丁狗收藏控、還是想在日常生活中加入布丁狗亮點，不同的需求通通滿足。







其中，第一賞「午睡地墊」可以摺疊使用，作為地墊、或是折疊作為靠墊使用，實用度再加分。特別的是，在這70抽裡面，購買最後一抽的粉絲還可以獲得「最後賞」布丁狗圓筒抱枕，超柔軟觸感、搭配布丁狗與好朋友們。這次「布丁狗抽抽樂」即日起在全台7-ELEVEN限定門市開賣，粉絲們先衝樓下小七試手氣。





7-ELEVEN 布丁狗抽抽樂

活動期間：2024/07/18起

活動門市：全台7-ELEVEN限定門市

售價：一抽300元

全部獎項：午睡地墊、坐墊、收納包、指尖娃娃、筆袋、迷你帆布袋 (白)、迷你帆布袋 (黃)、透明水壺、毛巾(白)、毛巾(黃)、資料夾(白)、資料夾(黃)，最後賞「布丁狗圓筒抱枕」。



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。