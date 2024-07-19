台中鰻魚控們最期待的「夏季土用丑之日」即將到來，台中知名的鰻魚飯專門店「大江戶町鰻屋」為了讓更多喜愛鰻魚飯的老饕們享受鰻魚的美味，特別在土用丑之日這個重要日子推出鰻魚買一送一的優惠。其中，購買外帶「一本鰻定食」買一送一優，還有內用點餐「夢幻鰻魚桶飯(3+1)吃」單人份488元、雙人份888元，同享超值買一送一優惠，土用丑之日磺是要吃鰻魚。





大江戶町鰻屋表示「鰻魚飯」是日本江戶四大美食之一，據說在土用丑日這天吃鰻魚飯可以改善食慾不振，增強元氣。根據十二地支曆法，土用丑日每年略有不同，今年2024年的土用丑日是7/24和8/5。大江戶町鰻屋特別在這段期間推出一系列超值買一送一活動，不僅讓老饕享受美味，還能藉此推廣台灣本地鰻魚的優良品質。





大江戶町鰻屋的「夢幻鰻魚桶飯(3+1)吃」擁有高人氣，源自日本名古屋的鰻魚三吃更豐富的吃法。第一步享受鰻魚的鮮美與獨特鰻魚醬的搭配，第二步加入芥末和蔥花提升風味，第三步享用有機土雞溫泉蛋帶來的溫潤口感，最後可加入高湯變成茶泡飯。這種多層次的吃法提供了奢華的蒲燒鰻魚飯體驗。只要在7/24和8/5土用丑日當天到店內點餐「夢幻鰻魚桶飯(3+1)吃」，無論是單人份或雙人份，均享買一送一優惠。



並且除了內用優惠外，大江戶町鰻屋的外帶服務也同樣超值。外帶「一本鰻定食」（790元）每日限量30份，售完為止。這款定食選用頂級青口鰻，經過蒸製後再以高溫炭火直烤，搭配特製鰻醬，將鰻魚的鮮美和細緻油脂完美融合，呈現出最頂級的鰻魚美味。



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大江戶町鰻屋夏季土用丑之日鰻魚買一送一(外帶)

活動期間：7/20～8/5

活動內容：活動期間，大江戶町鰻屋各店鋪外帶「一本鰻定食」買一送一，每日限量30份。定食包含漬菜、當日湯品，每份790元。



大江戶町鰻屋夏季土用丑之日鰻魚買一送一(內用)

活動期間：7/24、8/5當日

活動內容：土用丑之日當日內用點餐「夢幻鰻魚桶飯(3+1)吃」，單人份或雙人份均享買一送一優惠，限點相同商品。單人份（488元）、雙人份（888元）。



大江戶町 鰻屋

大墩店：04-2473-7711台中市南屯區文心南二路1號2樓

公益店：04-2382-2266台中市南屯區公益路二段725號

LaLaport店：04-22221177台中市東區進德路600號（北館5樓 - C50020）

台中港店： 04-26575778 台中市梧棲區台灣大道十段168號2樓

