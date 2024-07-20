一年中暑氣最為旺盛的土用丑時節即將到來，小倉屋將於7/24至8/8推出「2024土用丑盛夏鰻魚祭」，針對台北兩家小倉屋「鰻蒸定食」推出外帶升級限定方案，並且台北光復本店於7/24、8/5兩天土用丑之日，特別加碼推出「鰻蒸竹定食」便當外帶買一送一優惠，每日限量100份，售完為止。





小倉屋每年都會在土用丑時節推出新菜式，2024的新菜式為「鰻天定食」，以日式天婦羅為研發概念。這道菜除了鰻魚，還搭配天鑽蝦、舞菇、紫蘇葉、海苔、栗地瓜和玉米筍等六種新鮮食材。為了達到最佳口感，使用全蛋、日式天婦羅粉和低筋麵粉調製麵衣，並以芥花油和胡麻油酥炸。鰻魚先經過炙烤再進行兩次油炸，讓外皮酥脆而內部柔嫩。鰻天定食搭配來自北海道的七星米，白飯淋上蒲燒醬汁，再鋪上七品炸物，最後再淋上特調蒲燒醬汁，讓鰻魚和醬香完美融合。





同時，小倉屋的主廚為「鰻天定食」設計了三種品嚐方式。第一吃是原味食用，品嚐鰻魚及天婦羅的鮮美。第二吃是將飯或鰻魚捲入海苔片或紫蘇葉中，加入哇沙米和蔥花調味。第三吃是將生食級雞蛋與日本空運來台的紫蘇花拌入調勻，淋上白飯或炸物，帶來淡淡芬芳與食材絕妙融合的口感。







此外，炎炎夏日再加推薦一杯沁涼的「金桔梅氣泡飲」，這一款飲品使用金桔、梅子和紫蘇花調製，氣泡綿密細緻，花香和梅香持久散發，與金桔的酸甜口感完美結合，土用丑日活動期間特價100元，是消暑解渴的好選擇。



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小倉屋「鰻蒸定食」外帶免費升級活動

活動期間：7/24~8/8

活動內容：竹定食六切升級松定食八切（售價560元），松定食八切升級二段定食十切（售價660元），二段定食十切升級十二切（售價760元）。



小倉屋買一送一

活動期間：7月24日和8月5日

活動內容：台北光復本店於兩天可享「鰻蒸竹定食」便當外帶買一送一優惠，每人限購一份，僅接受現金結帳，當日現場排隊，活動不列入會員集點，兩天各限定100組，售完為止。