每年中秋節除了賞月和烤肉，也依然不能少了「互相送禮」的環節，不只表現心意，更可以聚在一起互相分享甜點時光。這次，牌青鳥旅行推出「月耀傾心」系列中秋禮盒，為團圓時節增添心意。其裝特別以台灣沿海自然奇觀「藍眼淚」作為主題設計，而蛋捲口味則主打最新的「阿里山烏龍蛋捲」，讓人飯後一起品嚐也不膩。



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青鳥旅行這次特別以CNN列為世界15大奇景之一的「藍眼淚」的靈感融入禮盒中，以藍眼淚在夜晚呈現藍寶石般的螢光作為主軸，還可以看到白兔在月光下歡聚的景象，象徵每一刻相聚的珍貴。本次禮盒規格總共分成12入、16入以及24入規格，滿足不同的人數、或不同的面子禮數需求。





本次禮盒中，更包含今年6月青鳥旅行推出全新口味「阿里山烏龍蛋捲」，特別選用台灣四大茗茶之一的阿里山烏龍茶，茶香層次豐富，讓內餡吃起來更滑順、微甜不膩口。除了阿里山烏龍蛋捲之外，這次「月耀傾心」系列禮盒，蛋捲口味還有經典鹹香的肉鬆蛋捲、濃郁的花生粒粒蛋捲及真巧系列，有鹹有甜滿足大人小孩的口味。







青鳥旅行中糾結限定「月耀傾心」系列禮盒自2024年7月15日開始推出早鳥優惠活動，於青鳥旅行官網及全台門市預購，可以享有最低84折起優惠，除此之外，只要消費達門檻，再送品牌經典蛋捲一盒，準備中秋送禮現在就可以先衝。





月耀傾心－綜合蛋捲禮盒24入：$1,080元

月耀傾心－真巧蛋捲禮盒16入：$780元

月耀傾心－經典蛋捲禮盒16入：$660元

月耀傾心－真巧蛋捲禮盒12入：$580元

月耀傾心－經典蛋捲禮盒12入：$480元

現在WalkerLand窩客島和「青鳥旅行」合作，要送你「月耀傾心」中秋禮盒，只要你回答下列問題並答對，即有機會獲得。

● 活動問題：

中秋節許多人想到團聚，而「玉兔搗藥、嫦娥奔月」的故事更是許多人從小讀到大。



請問：「玉兔」為什麼在月亮上？由來是什麼？





● 活動贈品：

◎ 〈青鳥旅行〉月耀傾心－綜合蛋捲禮盒24入 乙 組 共 1 名

● 活動時間：2024-07-20 13:37~2024-07-25 00:00

● 得獎公佈：2024-07-26 12:00 公佈於 窩客島個人主頁

● 注意事項：

(1)參加留言贈獎活動，需在 窩客島官網文章 下方作答才符合抽獎資格，若在其他社群平台中作答，為無效留言。

(2)得獎公布後，WalkerLand窩客島客服中心將會統一寄送「得獎通知細節辦法」至得獎者註冊信箱，請得獎者留意是否收到信件，若無收到信件請主動通知。

(3)得獎通知將以窩客島會員基本資料中提供的信箱為聯絡方式，若因個人基本資料有誤而導致未收到通知，並在得獎名單公布後三天內未主動告知未收到信件，將不再進行補寄、得獎名額也不再進行遞補動作。

(4)活動贈送之票券規範，請依照票券上所規定為主。

(5)此活動得獎人相關資料將提供給第三方合作廠商，若不同意將視同放棄得獎資格，亦不再進行遞補動作。

(6)如對活動有任何問題，請「登入窩客島網站>會員中心>活動留言區域」向客服提出，我們將儘速回覆。

(7)主辦單位保留修改活動與獎項細節權利，無須事前通知。



特別說明：

目前針對「Yahoo、Hotmail」無法接收正常收取通知信件。

請要參與本次活動的會員，至會員中心→收信E-mail設定→設定Gmail帳號信箱。

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