農曆7月即將到來，各公司行號和家庭都在準備中元普渡的拜拜儀式。今年，海尼根推出了全新的拜拜包裝，特別在外盒上設計了插香孔，解決了許多人在供品上插香的困擾。這款內含超大容量的海尼根啤酒的包裝，讓好兄弟們面子十足，僅在全聯和大潤發獨家供應。此外，全家便利商店還推出了集章趣活動，提供多項好禮如星霸杯、拍拍燈、風琴椅和行李箱供消費者兌換。海尼根陪伴大家輕鬆置辦中元普渡，好兄弟喝出好「啤」氣，拜拜的人也開心，迎接強勢的下半年。
中元節拜拜習俗繁多，不同的對象如神明、祖先、地基主和好兄弟，都需要準備不同的供品並遵守特定的禁忌。酒水、餅乾、飲料、泡麵和罐頭是常見的供品，水果則需避開鳳梨，以及同時出現香蕉、李子與梨子，取其諧音「招你來」。啤酒因象徵「運氣、氣勢」常是拜拜首選。供品上插香是為了告訴好兄弟「這是準備給你的」，如果不插香，祂們就無法享用。過去有網友因找不到地方插香，便用吸管和膠帶自製插香管。為解決這個問題，海尼根今年推出市售首款插香孔包裝，內含六罐710ml超大罐海尼根經典，既氣派又美觀，跨界中元，替拜拜更添風采。
炎炎夏日，怎能少了海尼根的陪伴？除了插香孔包裝，海尼根還推出了拜星銀求金銀和拜零零（零酒精）萬事靈的選項，讓中元拜拜更具創意和趣味。今夏凡購買海尼根，推薦前往全家便利商店！指定期間內，任選海尼根指定罐裝或瓶裝系列三件可享79折優惠，海尼根星銀500ml兩件只要99元。購買一罐還可集一章，集1章加29元可得海尼根星銀330ml一罐，集15章兌換海尼根星銀星霸杯，集30章兌換海尼根拍拍燈，集60章兌換海尼根環保折疊風琴椅，集100章則可換取海尼根經典行李箱。這些好禮不僅實用，還讓消費者在炎夏中多了一份驚喜。
中元普渡是台灣傳統的重要習俗，海尼根推出的創新拜拜包裝和豐富的集章活動，不僅方便了消費者，也為中元節增添了不少趣味。全新插香孔包裝的推出，解決了插香的困擾，讓拜拜儀式更加順利。集章活動提供的各項好禮，更是讓消費者在享受美味啤酒的同時，獲得更多實用的贈品，提升了消費體驗。
海尼根的創新舉措，不僅展現了品牌對傳統文化的重視，也讓消費者在傳統習俗中體驗到更多的便利和樂趣。中元節不再只是單純的祭祀，更成為了一個充滿創意和驚喜的節日。海尼根全新拜拜包裝和集章活動，為這個傳統的節日增添了現代化的色彩，讓更多人能夠輕鬆參與並享受其中的樂趣。
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海尼根ｘ全家集章趣
集15章兌換 海尼根星銀星霸杯
集30章兌換 海尼根拍拍燈
集60章兌換 海尼根環保折疊風琴椅
集100章兌換 海尼根經典行李箱