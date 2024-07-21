週末就到華山拍超巨大拍貼機！C&C 和韓國的文創品牌 ZIZONE 跨界合作，連續兩個週末在華山文創園區舉辦一場超級派對，現場不僅有全台最大的拍貼機免費體驗，還有全球首個3.5米高的PINGO粉紅貓氣偶等你來打卡。讓你和朋友們留下美好的盛夏回憶。







於7/20、7/21、7/27、7/28週末限定的「C&C X ZIZONE打卡裝置藝術」，絕不能錯過全台最大的拍貼機，外型是放大版的復古照相機模樣，四周都能看見PINGO、大耳鼠Z.Z、吐司鳥BREAD18俏皮模樣，裡頭最多可以讓你和最多9個朋友一起入鏡，拍下超級有趣的大合照，A2大小的拍貼海報免費送你帶回家紀念。







此外，還有全球首個3.5米高的PINGO粉紅貓氣偶坐鎮於此，超巨大的可愛粉紅貓定會讓粉絲拍到不想走，快帶上你的相機，和PINGO來一場特別的拍照會。若於活動期間體驗「C&C X ZIZONE活力 FUN 大拍貼機」，即可獲得華山 ZIZONE 快閃店折價券乙張。若是錯過大拍貼機的話，C&C飲料瓶身也換上ZIZONE限定造型瓶，陪你度過酷暑。



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C&C X ZIZONE活力 FUN 大拍貼機

活動時間：7/20、7/21、7/27、7/28



