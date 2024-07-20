每到夏天，就是要參加各式各樣音樂祭狂歡一番！但你以為音樂祭都要跑很遠、交通不便的話，那就大錯特錯，近日雙北針對夏日快閃推出音樂祭活動，有搭捷運就能到的南港「2024喔北搖音樂節」、中正紀念堂「2024總統府音樂會」和結合煙火的「2024大稻埕夏日節」；天母人微醺嗨翻的「2024天母啤酒節」；以及聽團仔每年必跟的「貢寮海洋音樂祭」，全都在本週登場，重點是通通免費入場，週末睡飽就來去嗨一下。







天母人每年都要微醺一下「2024天母啤酒節」

天母人微醺嗨起來！一年一度「2024天母啤酒節」於本週末登場，在天母運動公園打造露天啤酒嘉年華，不僅請到最會辦市集的「有趣市集」規劃一系列美食、啤酒攤位，也有專為天母啤酒節推出的「12款獨家精釀啤酒」，讓人從下午沿路喝到夜晚。現場更有大型免費演唱會從白天嗨唱到晚上，週末和好友一起來天母草皮上放鬆、喝一杯。



2024天母啤酒節 活動資訊

活動日期：7/20、21

活動地點：天母運動公園







到南港嗨翻「2024喔北搖音樂節」

連續第四年舉辦的「2024喔北搖音樂節」將於本週末7/20、7/21升級回歸，首次選在夏日舉行，以「讓音樂找回自己」的精神為主題，現場邀請多組嘻哈歌手、搖滾樂隊和各種多元音樂風格團體免費演出，揪大家一起到南港聽歌、搖擺，享受台北最愜意的夏日音樂節。同時，更規劃市集請到人氣美食、特色手作小店等快閃，明天睡飽就搭捷運出發到南港。



2024喔北搖音樂節 活動資訊

活動日期：7/20、7/21

活動時間：12:30-22:00

活動地點：台北流行音樂中心戶外表演空間

詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/393679





聽團仔必跟「2024貢寮海洋音樂祭」

貢寮海祭3天快閃限定！聽團仔準備嗨起來，一年一度北海岸最大盛事「貢寮海洋音樂祭」，確定將在7/19~7/21強勢回歸，連續3天在福隆海水浴場帶來超過十組卡司表演，更規劃維京風格美食市集、夏日打卡裝置藝術，讓大家週末衝貢寮聽音樂、逛市集。一旁2024福隆國際沙雕藝術季「LINE FRIENDS夏日明星派對」，更在貢寮音樂祭期間推出免費入場優惠，讓大家從白天玩到夜晚不停歇。



貢寮國際海洋音樂祭 活動資訊

活動時間：2024/7/19~7/21

活動地點：福隆海水浴場 （新北市貢寮區福隆里福隆街40號）

詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/392690







台北人的浪漫煙火演唱會「2024大稻埕夏日節」

2024大稻埕煙火點亮台北城的夜空！一年一度台北人最期待的「大稻埕煙火」將於今天晚間開跑，延續去年擴大舉辦「大稻埕夏日節」，每逢週三都有長達300秒的主題高空煙火秀和演唱會，8/10最終壓軸加碼480秒之外，更首度擴大煙火施放面寬至700公尺以上，讓人週週都想到大稻埕河畔耍浪漫。



2024大稻埕夏日節 活動資訊

活動時間：2024/7/17~2024/8/10

地點：大稻埕碼頭(延平河濱公園3-5號水門)

主題煙火施放時間：每週三7/17、7/24、7/31、8/10晚上8點在大稻埕碼頭施放。同天亦有免費主題演唱會。

詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/393437







中正紀念堂免費看「2024總統府音樂會」

2024總統府音樂會「自由之力 The Power of Freedom」將於7/20在兩廳院藝文廣場隆重舉行，這是首次以奧運為主題的音樂會，將近30組、超過200位表演者將共襄盛舉，包括各類藝人與團體。音樂會將展現豐富多元的音樂類型，從古典到現代曲風，涵蓋客語、台語、華語、原住民族語，甚至日語歌曲。70公尺的大舞台和近千片LED將搭配激勵人心的奧運國手金句，呈現壯觀的視聽盛宴。



此外，現場還設有小舞台，讓演出者與觀眾更加接近，創造更多互動與驚喜。活動將於晚上19:00正式開始，17:30開放自由入場，歡迎大家踴躍參加這場免費的音樂盛會。



2024總統府音樂會—自由之力 活動資訊

活動日期：2024/7/20（六）19:00（17:30開放入場）

活動地點：兩廳院藝文廣場（免費入場）



