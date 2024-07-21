美廉社本週的超值優惠！從7月19日至7月21日，美廉社將推出一系列飲品及日用品的促銷活動。其中最吸引人的莫過於咖啡促銷，你可以享受到「大杯經典美式買一送一」的超級優惠，原價45元的美式咖啡，這三天你只需付出一杯的價格就能得到兩杯！此外，周末還有更多消暑飲品和生活必需品的特價，包括運動飲料和加量版抽取衛生紙，都在促銷列表上，讓你省更多。
咖啡3天限定優惠，「大杯經典美式買1送1」（原價45元），如果在購買咖啡時自備環保杯，美廉社還會再給你5元的折扣，不僅節省了金錢，也是對環保的一大貢獻。至於其他商品優惠，「舒跑」運動飲料590ml兩瓶只要38元，原價則是29元一瓶；而「Simple Life」超柔抽取衛生紙加量版100抽12包，促銷價格為每串109元，原價高達139元。這些限時促銷，絕對是週末採購的最佳時機。
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美廉社本週的超值優惠！從7月19日至7月21日，美廉社將推出一系列飲品及日用品的促銷活動。其中最吸引人的莫過於咖啡促銷，你可以享受到「大杯經典美式買一送一」的超級優惠，原價45元的美式咖啡，這三天你只需付出一杯的價格就能得到兩杯！此外，周末還有更多消暑飲品和生活必需品的特價，包括運動飲料和加量版抽取衛生紙，都在促銷列表上，讓你省更多。