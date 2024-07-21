LINE WEBTOON數位漫畫平台於今日慶祝進軍台灣十周年。在過去的十年裡，LINE WEBTOON不僅將國際漫畫引進台灣，更透過建立健全的創作生態系統「WEBTOON With」，支持台灣本土創作者，使其成為實現漫畫夢想的首選平台。





此外，LINE WEBTOON期望未來能透過全球化的內容創作推動網漫產業的多樣發展，在這次的十周年慶典中，包括《女神降臨》的創作者Yaongyi以及《青春白卷》的田善旭都特別來台參加，現場還有趣地揭露了三位漫畫家的MBTI人格測驗結果，增添了不少歡樂氣氛。





為了慶祝這一特別的里程碑，LINE WEBTOON將於7月20日至21日在圓山花博舉辦「漫TOON²夏日派對」的，為集合美食、音樂和娛樂於一體的盛大派對。特別邀請了來自台灣和韓國的知名漫畫家與粉絲進行面對面的互動和簽名會。







除此之外，也安排芒果醬 Mango Jump、Crispy脆樂團、鶴 The Crane、陳忻玥等年輕人熱愛的新興樂團免費展演，一旁還有由本室油飯、金桃-鬆軟系司康、旨味和風洋食等超過30家熱門美食快閃，享受美食的同時，也能感受到音樂帶來的快樂。





LINE WEBTOON十週年「漫TOON² 夏日派對」市集活動

活動日期：7/20(六)12:00～20:00、7/21(日) 12:00～20:00

活動地點：圓山花博花海廣場 (台北市中山區玉門街1號)

活動詳情請參考官網公告：https://lin.ee/flmptonr/wttw



LINE WEBTOON十週年線上活動內容

活動期間：即日起至7/22

活動方式：

於活動期間下載LINE WEBTOON APP，註冊並登入LINE帳號，將指定三部作品<純情大作戰><盜臉人生><貌似我的孩子>加入最愛，即可參加抽獎。



活動獎項：

iPhone 15 128g*1名

LINE WEBTOON 獨家週邊禮包*50名

LINE WEBTOON 回饋型代幣10枚*2,000名



