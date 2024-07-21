中秋節即將來臨，貓茶町今年推出了多款茶香甜品，再度吸引了眾多茶迷的關注。自從推出「全台最黑蛋黃酥-鐵觀音茶金蛋黃酥」以來，貓茶町的產品就以其濃郁的茶香和獨特的風味贏得了市場的好評。今年的中秋檔期，貓茶町推出了四大亮點品項，共七款商品，包括「茶香三劍客」、「台灣茶曲奇」以及全新亮相的「茶金蝴蝶酥」。這些產品均使用台灣各地的優質茶葉，並運用了獨家的「茶葉風味濃度提升封存專利技術」，讓每一款甜品都展現出豐富而飽滿的茶香風味。
貓茶町的「鐵觀音茶金蛋黃酥」系列一直以來都是品牌的明星產品。這款蛋黃酥選用了法國和紐西蘭的優質原料，再加上屏東大武山下醃製的紅土鴨蛋和君度橙皮酒，搭配紅雲豆和鐵觀音茶製成的獨特內餡。每一顆蛋黃酥內餡和酥皮都浸入了鐵觀音茶葉研磨出的茶粉，製作過程繁複耗時，但最終呈現出的酥脆餅皮和濕潤內餡，讓人一試難忘。此外，貓茶町還推出了「鐵觀音茶金松露」口味，選用法國黑松露醬和白松露鹽，打造出奢華且獨特的口感。
除了「鐵觀音茶金蛋黃酥」外，「茶香三劍客」和「台灣茶曲奇」也是今年中秋節的主打產品。「茶香三劍客」榮獲2024新味食潮評選的「新味食潮獎」，以台灣為軸心，嚴選了貓空有機茶農的鐵觀音茶、南投清香烏龍茶以及台東紅烏龍茶。每一款茶葉都精挑細選，讓人每一口都能感受到濃郁的茶香。這款產品的包裝也十分吸睛，火紅色系的鐵盒設計，展示了台灣優質茶農的熱情與工藝。
「台灣茶曲奇」則選用了貓空金龍茶園的鐵觀音茶和南投華剛茶業的凍頂烏龍茶，並使用比利時天然發酵奶油，打造出香濃滑順的口感。今年的中秋檔期，「台灣茶曲奇」推出了全新改版的藍色鐵盒，圖案設計以台灣在地特色為主軸，包含了總統府、中正紀念堂、平溪天燈等知名地標，讓人感受到濃厚的台灣風情。
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最後，「茶金蝴蝶酥」是一款全新的法式甜品，選用貓空金龍茶園的鐵觀音茶，經過細膩的烘焙工藝，層層酥皮在烘烤中散發出濃郁的茶香，並灑上奢華的金粉，一口咬下，茶香奶香層次分明，脆口美味，帶來別具一格的味蕾享受。這款產品的推出，再次展示了貓茶町在甜品研發上的創新與用心。
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