七月是亞都麗緻的法國月，台北亞都麗緻飯店的巴賽麗廳La Brasserie與麗緻坊共同歡慶，帶來豐富多樣的法國美食盛宴。巴賽麗廳以法國革命的推手城市馬賽為靈感，推出雙人成行每人714元即可享用的馬賽海鮮盤。這道海鮮盤選用新鮮台灣海鮮，包含多款豐盛的海味，滿足饕客的味蕾。而麗緻坊則推薦了三款來自南法的經典甜點，包含南法檸檬聖托佩塔、雙椒鯷魚葉子及法國國慶版可頌。





亞都麗緻巴賽麗廳的「馬賽海鮮盤」是為響應法國大革命的馬賽軍隊而創作，這道料理精選當日新鮮漁獲組成豐盛大餐。參加者可在午、晚餐期間享受這道美味，只需雙人成行，每人714元即可共享原價2,580元的豐盛海鮮盤，並獲贈法國節限定版巧克力丹麥作為伴手禮。緻友會員還可再享節慶香檳一杯。這道海鮮盤的靈感來自於馬賽軍隊，他們是法國大革命中第一支進入巴黎的軍隊，沿路高唱「馬賽曲」激勵士氣，這首歌後來成為法國國歌。



「馬賽海鮮盤」的創意來源於18世紀民不聊生的年代，當時只有王公貴族才能享用大海滋味，這道料理也成為彰顯財力的象徵。海鮮盤中的食材選用台灣新鮮漁獲，如生蠔、白蝦、松葉蟹鉗、赤嘴蛤、法國海螺等，還有淡菜、花枝、海藻沙拉。食材講究新鮮，部分食材稍微汆燙，保留原始鮮味，搭配辣根美乃滋和甘蔥紅酒醋佐味，讓整體風味更加豐富。



參與「馬賽海鮮盤」節慶活動的食客，在用餐結束時將獲贈法國國旗三原色裝飾的巧克力丹麥。這款甜點層層酥脆的外皮包裹著甜蜜巧克力內餡，口感絕佳。麗緻坊則推出了「檸檬慕斯」，靈感來自於南法檸檬小鎮芒通。這款甜點以仿真檸檬造型呈現，內餡結合檸檬丁與汁，夾層慕斯充滿青檸檬的酸味，外層裹著薄薄的橙黃巧克力，風味獨特。





麗緻坊還特別推出了三款來自南法的經典甜點，包含南法檸檬聖托佩塔、雙椒鯷魚葉子及法國國慶版可頌。南法檸檬聖托佩塔以圓形布里歐麵包為基底，夾著卡士達醬、生奶油、香草莢和橙花水，表皮灑滿珍珠糖粉。雙椒鯷魚葉子則以醃漬鯷魚碎肉和紅綠椒製作，法國國慶版可頌則畫上法國國旗三原色，為節慶增添喜慶氛圍。





七月的亞都麗緻法國月，巴賽麗廳和麗緻坊共同推出豐富多樣的美食活動。參加者只需憑巴賽麗廳或麗緻坊的消費發票，即可享有節慶禮遇，包含麗緻坊飲品買一送一和巴賽麗廳的法國進口啤酒優惠。熱情的「馬賽海鮮盤」活動僅供應至7/31，這道豐盛的大餐讓參加者感受到如海風般的清涼，是七月必須共襄盛舉的美味饗宴。



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台北亞都麗緻巴賽麗廳La Brasserie限定優惠

活動期間：即日起至7/31

活動內容：於巴賽麗廳La Brasserie 午、晚餐期間雙人成行，選兩道來自普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸行政大區料理，與任選主菜兩道，即可以每人714元共享原價2,580元的豐盛海鮮盤，並贈送法國節限定版巧克力丹麥為伴手贈禮，若為緻友會員再享節慶香檳乙杯。





