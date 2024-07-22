只好衝台中誠品生活480打卡了！酷夏哪都不想去，就只想找個冷氣景點好好的納涼，台中新開幕不久的誠品生活480，首度迎來夏天到來，特意和台灣新銳藝術家Alan Hong合作，於即日起至至9月2日，由超過4米長的巨大「阿Q雲朵」領軍5大打卡點。同時，誠品生活還推出了四款療癒風格的限定周邊商品，以及打卡免費送超萌小物等優惠，揪大家放假就到誠品生活480療癒一下。







誠品生活480「Ah！Q來一夏」，0與台灣新銳藝術家Alan Hong合作，打造五款大型「阿Q雲朵」裝置藝術，大門口就有超大型躺著耍廢的阿Ｑ迎接大家，在游泳圈、水床、電風扇、冰淇淋等夏日元素，在館內各處打造軟萌阿Q療癒世界，讓人到此處每走幾步路就被萌到。







此外，誠品還推出了四款療癒風格的限定週邊商品，包括「放空懶洋洋」漂浮雲朵雙層玻璃杯等，並提供憑發票免費兌換「澎澎雲朵手作棉花糖」的優惠活動。更有限定「雲朵拍貼機」，提供四款雲朵主題相框，包括兩款特殊隱藏版，讓您留下難忘的四格照片。





誠品生活480「阿Q雲朵」打卡裝置藝術

活動時間：即日起至9月2日

優惠活動：

1、打卡送氣球：追蹤IG並打卡可獲70公分「Ah！Q雲朵小花」手持氣球。

2、消費優惠：全館累計消費6,000元可兌換手持風扇。