十盛奶茶買一送一！在這一波「手搖杯奶茶到底是奶精、還是鮮奶」的議題中，網紅紀卜心、見習網美小吳開設的手搖品牌「十盛」一直備受爭議。最終向消費者承認「熟成奶茶」同時使用奶精、台灣鮮乳調製，再掀一波話題。為了讓奶茶控喝過再評論，十盛特別在7/23推出「買一送一」活動，買「極濃鍋煮」就送一杯「純鮮奶鍋煮奶茶」，讓奶茶控喝出差別。
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吸引超多飲料控排隊朝聖的「十盛熟成奶茶專賣店」，自從開幕以來品牌就主打以「北海道十勝乳源」為基底，在粉絲們敲碗之下，終於在7/21發出聲明，十盛所提供的熟成奶茶系列，皆是由熟成生乳（含奶精）搭配台灣本地鮮奶（統一鮮奶）所調製。同時十盛也強調經衛生局查驗無違規事宜，至於奶茶名稱有沒有誤解、奶精奶茶好不好喝，還是由奶茶控們自己定奪。
為了讓粉絲們喝得出十盛「生乳+鮮奶」的差異，特別在7/23推出一日限定「買一送一」優惠活動，當天只要買菜單上「極濃鍋煮」任一尺寸，就送一杯特製版「純鮮奶鍋煮奶茶」，也就是純鮮奶茶，讓奶茶控喝得出有加奶精的鮮奶茶、與純鮮奶茶的口感差異。
十盛奶茶買一送一
活動期間：7/23
活動內容：凡消費任一尺寸「極濃鍋煮」免費附上「純鮮奶鍋煮」乙杯。每家門市限量300杯，數量有限，送完為止。
詳細活動規範及供應情形，依 十盛熟成奶茶 官方公告為準。