四年一度的奧運將在巴黎熱鬧開打！全家為了替中華隊在巴黎奧運賽場上加油打氣，再次推出全民集氣活動。為了激勵人們積極參與並為台灣選手加油，全家APP抽獎趣專區舉辦「全家TEAM運動」，台灣選手獲得幾面獎牌、就送同等數量的65吋電視。同時，也祭出冰品買一送一、咖啡優惠等，邀大家一起熬看為台灣選手加油。







為了替中華隊加油，全家特別推出「全家TEAM運動」抽獎活動。從7月26日至8月11日，只要台灣選手在賽事中獲得獎牌，全家就將根據獲得的獎牌數量抽出相同數量的65吋大電視，和大家一起同歡。此外，從7月24日至8月20日每天下午3點至隔天凌晨6點，顧客每消費滿168元就有機會參加抽獎，獎品包括牧場直送4.0巧克力牛奶雪糕免費換，或百吉元氣C棒棒冰買一送一。







Let’s Café也提前換上「TEAM運動好咖杯」新款杯身，並於即日起至8/20期間推出限定優惠，Let’s Café經典系列、特濃系列任選第二杯7折，即便遠在巴黎有時差也有一杯全家咖啡陪你一起熬夜。同時，7/24~8/20期間，亦有近百款啤酒三件79折、指定炸烤物7折、媽媽煮藝任選兩件可享88折，讓大家在享受運動賽事的同時，到樓下全家就能補貨。



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全家APP 巴黎奧運抽獎趣 TEAM運動抽獎趣

活動日期：113/7/24 (三) -113/8/20 (二)

活動渠道：「全家」APP「抽獎趣」

活動機制：

(1) 活動期間限定時段（每日15:00-06:00），會員於店內購買指定商品，單筆消費滿168元，可獲得「全家TEAM運動抽獎趣」抽獎券乙張（結帳時需報會員或出示APP會員條碼）。

(2) 113/7/26-8/11，於法國巴黎舉辦之國際運動賽事，台灣選手獲得幾面獎牌（金、銀、銅），「全家」就抽出同等獎牌數量之65吋電視（如 : 金銀銅獎牌總合20面則抽出20台電視）。

活動獎項：Panasonic 65吋 4K LED智慧顯示器（TH-65LX980W，價值49,900元／台）

備註說明：如遇產品缺貨或不可抗力之事由導致獎品內容變更，本公司有權變更贈品，改由等值商品取代之。



全家 巴黎奧運優惠

Let’s Café 經典系列、特濃系列

活動日期：113/7/24 (三) - 113/8/20 (二)

活動案型：Let’s Café 經典系列、特濃系列任選第二杯7折



Let’s Café 單品系列（巴西玫瑰鑽）

活動日期：113/7/24 (三) - 113/8/6 (二)

活動案型：Let’s Café 中杯單品拿鐵、單品美式任選二杯99元



媽媽煮藝指定袋裝小吃

活動日期：113/7/24 (三) - 113/8/20 (二)

活動案型：媽媽煮藝炸物、烤物、滷味指定袋裝商品（含冷凍、冷藏），任選兩件88折。



南洋酸辣燙馬尚煮

活動日期：即日起至113/8/20 (二)

活動案型：南洋酸辣燙「馬尚煮」任選四入69元。



全家啤酒優惠

活動日期：即日起至113/8/20 (二)

活動案型：購買指定啤酒享三件79折。



全家SOHOT炎選現烤點心炸烤物優惠

活動日期：113/7/24 (三) - 113/8/20 (二)

活動案型：

(1) SOHOT炎選現烤點心、炸烤物，任選兩件8折。

(2) 購買Bar Beer系列指定啤酒，搭購SOHOT炎選炸烤物全系列品項，享7折優惠。

備註說明：優惠不併行。