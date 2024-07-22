Café del SOL的中秋手工禮盒系列，讓今年的中秋節變得更加特別與溫馨。這家來自日本福岡的人氣鬆餅店，每年都會推出創意十足、口感絕佳的手工禮盒，深受顧客喜愛。今年，他們再度推出了幾款特別的中秋節禮盒，包括「花好月圓」、「福兔滿月」以及「森兔耀月」禮盒，讓每一位消費者都能找到心儀的選擇。「花好月圓」禮盒延續了以往的經典設計，充滿了傳統中秋節的氣息，而「福兔滿月」和「森兔耀月」則加入了更多現代與可愛的元素，特別是以兔子為主題的設計，十分吸引人。
Café del SOL的中秋禮盒不僅在外觀上吸引眼球，內容物也讓人無法抗拒。今年，他們特別推出了兩款全新的餅乾——玉兔沙布列餅乾與柚子靜岡青抹茶餅乾，這兩款餅乾不僅口感酥脆，還帶有濃郁的香氣。特別值得一提的是他們的日式烤糰子餅乾，這款餅乾以其獨特的口感和香氣，讓許多顧客一試成主顧。每一口都充滿了濃郁的日式風味，讓人回味無窮。這些禮盒不僅適合送禮，也非常適合自用，讓你的中秋節更加豐富多彩。
今年，Café del SOL加碼推出了客製化禮盒服務，這讓顧客可以根據自己的喜好選擇不同的內容物，打造屬於自己的獨特禮盒。這一服務受到了許多顧客的好評，大家紛紛表示這樣的設計不僅讓禮盒更具個人特色，也讓送禮變得更加心意十足。每一款禮盒都經過精心設計，無論是外觀還是內在都充滿了心意與巧思，讓人愛不釋手。Café del SOL的中秋禮盒，不僅是傳統中秋節的最佳選擇，也是現代生活中的一道美味風景。
「花好月圓」禮盒以其獨特的祈福語設計再次成為熱銷產品。這款禮盒內含多款經典餅乾，每一款都經過精心製作，口感絕佳。其中包括奶油沙布列、檸檬滿月餅乾、巧克力曲奇等，每一款餅乾都讓人回味無窮。這款禮盒不僅適合作為中秋節的禮物，還適合在平時享用，無論是送禮還是自用，都能讓人感受到滿滿的心意與祝福。
「森兔耀月」禮盒是今年的新亮點。這款禮盒以玉兔奔月為主題，充滿了濃濃的中秋節氣氛。內含的玉兔沙布列餅乾，口感酥脆，奶香濃郁，讓人難以抗拒。另有檸檬滿月餅乾與巧克力曲奇，酸甜適中，清爽不膩，讓人吃了還想再吃。這款禮盒的設計既可愛又具創意，是今年中秋節不可錯過的選擇。無論是送給親友還是自用，都能讓這個中秋節變得更加特別與難忘。
Café del SOL的「福兔滿月」禮盒也是今年的一大亮點。這款禮盒以可愛的兔子設計為主，內含多款經典餅乾，包括玉兔沙布列、柚子靜岡青抹茶餅乾等，每一款餅乾都讓人愛不釋手。這款禮盒的設計充滿了中秋節的氣氛，是送禮的最佳選擇。無論是送給親友還是自用，都能讓人感受到濃濃的節日氣息與祝福。
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Café del SOL中秋禮盒
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官網：https://cafedelsol.com.tw