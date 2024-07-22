Café del SOL的中秋手工禮盒系列，讓今年的中秋節變得更加特別與溫馨。這家來自日本福岡的人氣鬆餅店，每年都會推出創意十足、口感絕佳的手工禮盒，深受顧客喜愛。今年，他們再度推出了幾款特別的中秋節禮盒，包括「花好月圓」、「福兔滿月」以及「森兔耀月」禮盒，讓每一位消費者都能找到心儀的選擇。「花好月圓」禮盒延續了以往的經典設計，充滿了傳統中秋節的氣息，而「福兔滿月」和「森兔耀月」則加入了更多現代與可愛的元素，特別是以兔子為主題的設計，十分吸引人。







Café del SOL的中秋禮盒不僅在外觀上吸引眼球，內容物也讓人無法抗拒。今年，他們特別推出了兩款全新的餅乾——玉兔沙布列餅乾與柚子靜岡青抹茶餅乾，這兩款餅乾不僅口感酥脆，還帶有濃郁的香氣。特別值得一提的是他們的日式烤糰子餅乾，這款餅乾以其獨特的口感和香氣，讓許多顧客一試成主顧。每一口都充滿了濃郁的日式風味，讓人回味無窮。這些禮盒不僅適合送禮，也非常適合自用，讓你的中秋節更加豐富多彩。







今年，Café del SOL加碼推出了客製化禮盒服務，這讓顧客可以根據自己的喜好選擇不同的內容物，打造屬於自己的獨特禮盒。這一服務受到了許多顧客的好評，大家紛紛表示這樣的設計不僅讓禮盒更具個人特色，也讓送禮變得更加心意十足。每一款禮盒都經過精心設計，無論是外觀還是內在都充滿了心意與巧思，讓人愛不釋手。Café del SOL的中秋禮盒，不僅是傳統中秋節的最佳選擇，也是現代生活中的一道美味風景。





Café del SOL中秋禮盒

Café del SOL 花好月圓禮盒 原價$1599，早鳥預購優惠$1180

Café del SOL 森兔耀月禮盒 原價$1399，早鳥預購優惠$1080

Café del SOL 福兔滿月禮盒 原價$1199，早鳥預購優惠$899

官網：https://cafedelsol.com.tw

