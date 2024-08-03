澎湖旅遊全攻略來啦！如果你想要一趟融合自然美景、人文風情以及精彩拍照地點的完美旅行，那這篇澎湖旅遊攻略你絕對不能錯過。我們精心挑選了澎湖 9 大必去景點，每個景點都是拍照愛好者的天堂，無論是在迷人的夕陽之下，還是身處壯觀的水族館和自然景色，都能拍出令人驚艷的照片。快繼續跟著我們的指南，深入探索澎湖的獨特魅力，開始你的澎湖精彩旅程吧。





想拍下成群的熱帶魚在你面前群游的絕美畫面嗎？那麼澎湖水族館的大洋池餵食秀你千萬不能錯過！想拍一線海景又不想人擠人曬太陽？澎湖海洋教育中心的不限時私房海灣絕對讓你大呼超值！而在戶外，沈睡千年的柱狀玄武岩，讓你可以切實感受到並捕捉大自然的鬼斧神工，另外，名聞遐邇的摩西分海也是來澎湖必去的景點之一。



澎湖室內景點推薦：澎湖水族館

部落客 米陸愛享樂 造訪 澎湖水族館 說：

澎湖水族館除了可以近距離看到海龜之外，還有超棒的大洋池餵食秀，餵食秀中潛水員與調皮魟魚、慢活龍膽石斑有好玩的互動…讓孩子看的哈哈大笑，才發現魟魚真是可愛又貪吃的海洋生物呢!

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#澎湖水族館

地址：澎湖縣白沙鄉岐頭村58號

電話：06-993-3006







澎湖室內景點推薦：澎湖海洋保育教育中心

部落客 D&W黑白雙搭 造訪 澎湖海洋保育教育中心 說：

澎湖海洋保育教育中心目前也新增了海生物互動區，可以摸摸海星海膽，小朋友肯定也可以在這邊學習到很多！私密澎湖景點我很推薦這個澎湖海洋保育教育中心給大家，富有教育意義又很舒適，還有很棒的無敵海景可以看！不限時免門票真的太棒啦！

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#澎湖海洋保育教育中心

地址：澎湖縣馬公市66之6號

電話：06-995-1065





澎湖室內景點推薦：Whisky 101威士忌博物館

部落客 敦小蓮 造訪 Whisky 101威士忌博物館 說：

全台首座Whiskey 101博物館在此設場，最吸引人的就是從蘇格蘭酒廠運來3米5高的銅製蒸餾器，每一種桶產出來的果香、辛香、煙燻氣味都不同，對Whiskey有興趣的朋友們可不要錯過囉！

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#Whisky 101威士忌博物館

地址：澎湖縣馬公市同和路158號2樓

電話：080-088-9909







澎湖戶外活動推薦：漂浮鯨魚 WanderingWhale - 小門獨木舟

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 漂浮鯨魚 WanderingWhale 說：

澎湖水上活動推薦「漂浮鯨魚」帆船體驗，不用到熱門景點人擠人，悠閒搭著帆船在海上遨遊，可以從海上欣賞到澎湖地質生態玄武岩海蝕地形跟無敵的鯨魚洞夕陽美景，還可以體驗獨木舟或立槳衝浪(SUP)，看到夕陽美景超值又好玩，是來澎湖非常推薦的行程安排。

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#漂浮鯨魚 WanderingWhale - 小門獨木舟

地址：澎湖縣西嶼鄉小門村11-8號

電話：0953-885-110







澎湖戶外景點推薦：漁翁島燈塔(西嶼燈塔)

部落客 胖貓咪的奇幻旅程 造訪 漁翁島燈塔 說：

在漁翁島燈塔這邊看夕陽真的很浪漫！這邊有一個靠海的平台，向西望去，可以看到太陽緩緩下沉至海平面，海面反射著夕陽的金光，整個景象宛如一幅動人的畫作。趴在圍欄上靜靜的看著波光粼粼的大海，感受前所未有的平靜。漁翁島燈塔這裡很適合加入你的環島行程，大約傍晚的時候過來剛好可以看夕陽！

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#漁翁島燈塔(西嶼燈塔)

地址：澎湖縣西嶼鄉外垵村195號

電話：06-998-1766







澎湖戶外景點推薦：南寮古厝

部落客 小咪ma．吃喝玩樂趣 造訪 南寮古厝 說：

南寮古厝浮球秘境就是村民撿拾廢棄物浮球加工打造出來的，整個南寮古厝也經過裝置藝術以及手繪造景，變身成一區古色古香又帶有藝術氣息的社區，這個地方很好停車，走走+拍拍大概30分鐘左右可以結束，大家可以跟奎壁山摩西分海排在一起，算一下退潮的時間，安插過來南寮古厝走走也很不錯。

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#南寮古厝

地址：澎湖縣湖西鄉南寮78號

電話：06-992-1759







澎湖自然景觀推薦：奎壁山摩西分海

部落客 D&W黑白雙搭 造訪 摩西分海 說：

摩西分海一開始的樣子真的就是一片海～誰知道裡面有這麼大的一條路，沒想到退潮之後真的就跑出一條大大的道路哀！接下來就是越來越寬敞的路出現！真的很誇張哀！退潮的速度真的好快，一轉眼間就出現了一條好大好寬敞的路。現場會有管理人員舉旗，告訴大家什麼時候可以走，才能開放通行，等到舉旗開放通行，大家一擁而上有夠誇張哀～

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#奎壁山摩西分海

地址：澎湖縣湖西鄉澎15鄉道57號

電話：06-992-1759







澎湖自然景觀推薦：池東大菓葉玄武岩

部落客 敦小蓮 造訪 池東大菓葉玄武岩 說：

世界最美麗的海灣就在澎湖這句話說的沒錯，而且沈睡千年的柱狀玄武岩更是一大特色。大菓葉柱狀玄武岩岩色偏黃，下雨過後積水的窪地倒印出的景色更是美麗，平日的大菓葉更是無人打擾，可以慢慢的拍照也不會打擾到別人。

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#池東大菓葉玄武岩

地址：澎湖縣西嶼鄉10號

電話：06-921-6521







澎湖自然景觀推薦：池西虎目滬

部落客 蘇粒米 造訪 池西虎目滬 說：

要抓準退潮時間才能見到他的美，但還需要花一點力氣慢慢行走才會看到單心石滬，等看到那片美景，會覺得非常值得，漲潮的時候愛心是完全被遮起來的，是完全不會發現，強烈建議要來之前一定要查好潮汐表喔，而且也不要退潮太久的時間，我們算滿幸運中間的海還沒有完全退掉，真的非常清澈漂亮而且還有超多魚，超美！

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#池西虎目滬

地址：澎湖縣西嶼鄉881

電話：06-921-6521



