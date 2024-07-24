老爺集團今年以「光影」為主題，推出環保設計概念的LED燈月餅禮盒包裝，將美學與人文氣息完美融合。這次的月餅禮盒不僅外觀精美，還有實用的收納功能，體現了環保理念。熱門的「老爺經典雙層」禮盒，結合了經典廣式月餅和手作西點，讓消費者享受豐富多樣的味蕾體驗。四款精緻中秋禮盒，嚴選老爺招牌手工牛軋糖、西點、廣式月餅及蛋黃酥餅等，為家人團圓時光增添更多美好。2024年7月31日前預訂可享早早鳥約83折優惠。





今年老爺集團的中秋禮盒中，特別推薦「老爺經典雙層」。第一層包含四種口味的廣式月餅，有白蓮蓉松子蛋黃、XO醬滷肉、桂圓紅棗和美人茶桑葚月餅。第二層則是六款人氣手工自製烘焙商品，包括夏威夷果仁牛軋糖、拉拉山水蜜桃餅乾、柚子卡蕾特餅乾、鹽之花楓糖果仁塔、羅馬盾牌餅乾和紅水烏龍腰果餅乾。雙層設計選擇多樣，滿足喜愛嘗鮮手工甜品的消費者，帶來豐富的味蕾享受。





同時，老爺烘焙坊的主廚林志鴻精心研發了五款新口味手工餅乾。其中，「拉拉山水蜜桃餅乾」取用來自拉拉山的水蜜桃乾與香脆玉米片混和，呈現豐富的口感。「柚子卡蕾特餅乾」是主廚在日本學習的日式燒菓子，使用日本柚子丁作為夾層，風味層次豐富。「羅馬盾牌餅乾」形狀如盾牌，有漂亮的花邊和酥脆的餡心，使用法國麵粉製作，搭配焦糖牛奶糖杏仁，口感香脆。「鹽之花楓糖果仁塔」以加拿大楓糖和法國鹽之花製作，經高溫焦化後混合堅果，口感豐富。「紅水烏龍餅乾」是一款具有烏龍茶香的曲奇餅乾，巧妙結合東方好茶和西式點心的特色。



老爺集團2024中秋禮盒的最大亮點是獨特創意的環保燈禮盒設計。底層的充電式LED燈，符合ESG概念可重複使用，上方提繩設計免除提袋的印製，是環保設計的巧思。禮盒身上簍空的玉兔及月影在點亮燈後更顯中秋氛圍。禮盒中的六顆廣式月餅除了保有傳統風味外，主廚也特別挑選台灣在地水果如桑葚和土鳳梨，精心調製成甜而不膩的月餅，讓人驚喜不已。





巧兔追月的書型盒內外設計活潑新穎，內含紫地瓜松子蛋黃酥、芋頭麻糬蛋黃酥、奶黃流心桃山和烏龍茶脆梅桃山，每種口味各兩顆。其中「芋頭麻糬蛋黃酥」綿密的芋泥和軟Q的麻糬搭配金黃紅潤的酥皮，層次豐富。「紫地瓜松子蛋黃酥」香滑綿密的紫地瓜泥與醇香的蛋黃及新鮮松子包裹在酥薄外皮內，鹹甜酥爽。「奶黃流心桃山」選用細緻桃山餅皮搭配香醇綿密奶黃流心內餡，入口即化，柔滑細膩。





這些月餅符合現代人注重健康的取向，設計小巧精緻，內含八種口味，包括白蓮蓉松子、澄沙鳳黃、柚香脆梅、棗泥蛋黃、古早滷肉、美人茶桑葚和土鳳梨火山豆等。其中，「白蓮蓉松子」精選大粒蓮子慢火熬煮至鬆軟，拌入台灣花生油和烘烤過的松子，包入整顆鹹蛋黃，傳統滋味令人回味無窮。



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老爺集團 中秋禮盒

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