上班喝要小心！不斷引爆話題的全家便利商店，近年大玩創意聯名，繼CHOYA梅酒聯名酷繽沙之後，在盛夏之際攜手台灣最潮瓶裝雞尾酒品牌WAT，重磅推出「威士忌爆爆珠拿鐵」，將台灣之光珍珠以創意爆爆珠型態呈現，咬下瞬間濃厚紅茶威士忌酒香在口中迸發，搭上經典大冰拿鐵微醺滋味，就算上班也想喝一杯紓壓療癒一下。







將於7/24正式開賣的全家Let’s Café × WAT「威士忌爆爆珠拿鐵」，以大杯經典拿鐵為基底，結合WAT全新型態爆爆珠，每一顆飽滿的紅茶威士忌爆爆珠，咖啡香、茶香和酒香完美混搭，為大家帶來全新體驗。售價為99元，7/24-8/6會員嚐鮮價89元，便宜10元可以趁早喝一杯微醺。







除了聯名組合大冰拿鐵之外，WAT威士忌爆爆珠亦可以單獨購買，每份69元，酒精濃度為8％，無論是搭純茶、鮮奶茶，還是自行DIY特調其他酒類，自由混搭創造專屬於自己的夏日微醺飲品。



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全家WAT威士忌爆爆珠拿鐵組合

開賣日：7/24

售價：99元

優惠：7/24-8/6會員嘗鮮價89元

內容物：購買組合即提供Let’s Café大冰經典拿鐵及WAT威士忌爆爆珠，由消費者自行添加。

注意事項：WAT威士忌爆爆珠可單獨販售(69元)，酒精濃度8%。