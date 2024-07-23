全球知名旅遊媒體Travel + Leisure連續兩年評選嘉佩樂酒店及度假村為全球最佳酒店品牌。如今，嘉佩樂集團與子樂投資管理的穎豐股份有限公司合作，宣布在屏東恆春半島西海岸線打造台灣首家世界級奢華度假村——墾丁嘉佩樂。這座奢華度假村預計於2028年開幕，將擁有蔚藍海景及壯麗夕陽景色，為遊客提供無與倫比的度假體驗。



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墾丁以其豐富的觀光資源著稱，曾被CNN評選為亞洲前十大被低估的觀光景點。嘉佩樂集團及子樂投資深刻認同墾丁的潛力，並計畫將其打造為國際旅遊熱點。子樂投資董事長詹偉立表示，引進國際頂級飯店品牌是讓台灣被世界看見的重要一步。嘉佩樂集團旗下的度假村如峇里島烏布嘉佩樂、河內嘉佩樂及新加坡嘉佩樂，皆因其獨特的體驗而成為世界旅遊媒體及遊客朝聖的景點。墾丁嘉佩樂將結合屏東的文化與自然景觀，創造出恆春半島獨特的奢華體驗，不僅提升墾丁的觀光，更讓台灣躍上國際舞台。





為了實現這一目標，墾丁嘉佩樂特別聘請義大利國寶級建築設計師ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel操刀設計。度假村將在三萬三千坪的基地上，以超低密度打造65間具備高度隱私的奢華獨棟Villa，每棟Villa皆配有私人泳池、溫泉及180度無敵海景。ACPV ARCHITECTS的設計靈感來自於墾丁豐富的文化背景和自然景觀，將傳統工藝和建築技術相結合，營造出與自然和諧共存的獨特度假體驗。這些設計理念不僅彰顯了在地特色，還最大限度地減少對自然環境的視覺影響。





嘉佩樂集團以奢華度假體驗聞名，通過結合傳統、探索、個人特色及創新驚喜等元素，為旅客打造深度且有意義的旅行體驗。每一間嘉佩樂酒店的核心——Capella Living Room，皆由Capella Culturists規劃專屬遊程，呈現與眾不同的深度旅遊體驗。嘉佩樂集團總裁Cristiano Rinaldi表示，未來的奢華旅遊趨勢將越趨私人化及訂製化，旅客更加重視在旅行中獲得身心靈的滋養與平衡，而墾丁正具備這些要素。墾丁嘉佩樂將引進嘉佩樂集團著名的SPA療程，結合傳統手法及隨著月相變化設計的護理療程，並將餐飲與南台灣在地食材相結合，提供Farm-to-Table的美食體驗。









