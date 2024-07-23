隨著2024巴黎奧運即將於7/26火熱開跑，台東知本老爺酒店全力應援奧運，推出「兩大重磅好禮」回饋旅客。其中包含了喝香檳抽巴黎來回機票和預測獎牌數抽萬元住宿券，讓遊客在享受奧運精彩賽事的同時，也有機會獲得驚喜小禮物。同時，為了滿足不同年齡層的需求，知本老爺特別推出「山海FUN心玩」小頭目活動營，動靜皆宜的活動安排，讓孩子們放電，大人們輕鬆放鬆。還有，盛夏限定的「芒果界LV」夏雪芒果冰也成為今夏不可錯過的美食體驗。
知本老爺酒店表示，為了迎接巴黎奧運特別推出了兩項特別活動。第一是「喝香檳抽巴黎來回機票」，凡是在指定期間內於知本老爺酒店各餐廳消費法國酩悅香檳，即有機會抽中台北至巴黎的來回機票。消費一瓶香檳可以獲得一張抽獎券，消費兩瓶則有兩張，以此類推。
第二則是「預測奧運獎牌數抽萬元住宿券」，凡消費酒精性或非酒精性飲品滿330元即可獲得一張預測券，滿660元可獲得兩張，以此類推。此外，針對中華隊的直播賽事，消費滿990元將獲得四張預測券，邀請旅客一起挺台灣。
此外，知本老爺酒店不僅關注大人的需求，也非常重視孩子的活動安排。每年夏天都備受歡迎的「小頭目活動營」今年再度回歸，從即日起至8月29日，每週二至四開放報名。這次的「山海FUN心玩」小頭目活動營，結合了動態和靜態的活動，讓孩子們在自然環境中玩得盡興。動態活動包括勇闖桑樹溪戲水、SUP乘風破浪、滑降和漆彈定靶射擊挑戰，靜態活動則有魚鬆餅乾DIY和手提袋絹印等手作體驗，讓孩子們度過一個充實而難忘的暑假。
除了奧運活動和親子營，知本老爺酒店還推出了夏季限定的「夏雪芒果冰」。這款芒果冰選用100%「芒果界LV」夏雪芒果，堆砌成山的鮮切果肉搭配酸甜濃郁的芒果鮮果醬和煉乳奶蓋，風味層次豐富，是今夏必吃的口袋美食。即日起至8/31，凡預訂夏季專案「台東呷冰，營業中！」即可享受每人一份夏雪芒果冰，並加贈「台東吃冰指南」的百元冰品折價券，讓旅客可以在老東台品甜屋、美濃冰品、台東糖廠冰店等多家在地名店使用，享受更多清涼美味。
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知本老爺酒店
地址：臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路113巷23號
網址：http://www.hotelroyal.com.tw/chihpen/
電話：(089) 510-666 / (089) 510-668