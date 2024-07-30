海洋控一定會變成熟客的墾丁酒吧！「30M BAR」莊老闆白天為潛水教練，夜晚化身調酒師，兩份不同領域的身份，卻有個浪漫交集──海洋。水下30公尺是產生氮醉的深度，等於喝完一杯馬丁尼的微醺感，便成了店名「30M BAR」緣由。熱愛大海的莊老闆擅長以海洋保育議題搭配當地食材來設計調酒，讓一齣齣海洋劇場在酒杯中上演。
「30M BAR」開業初期是和其他同為創業新鮮人的夥伴共享空間、分時段輪流營業，2020年莊老闆實踐了擁有「私人海域」的夢想，在恆春巷弄擁有自己的店面；酒吧空間滿滿的「洋」味，大門特別設置潛水艇的窗戶，吧檯也仿照船體樣貌，整間酒吧不論裝潢設計、裝飾、播放的影片都與海洋息息相關。
對海洋和調酒創意無限的莊老闆，仍不定期會創作新款調酒，最新力作正是以世界上最大的魚類「鯨鯊」為主題。莊老闆在灰藍色的調酒中加入奇亞籽模擬鯨鯊體色及斑點，杯口還有隻可愛的鯨鯊杯緣子陪你大口喝下清涼酒水！帶有淡淡蝦味的琴酒搭配奇亞籽的滋味，如同鯨鯊正透過鰓濾食最愛的磷蝦一樣。
「小丑魚」是人氣居高不下的海洋生物，也是「30M BAR」的高人氣調酒之一。此款調酒味道較純粹，酒精濃度也較低，有水蜜桃甜味及氣泡感，適合酒量沒那麼好的人。全球暖化的影響，導致小丑魚和海葵（兩者為共生夥伴）無法調節海洋溫度上升而正大量消失。因此在這杯調酒中，只會看見小丑魚在酒精海洋裡孤獨地游著。 想去「30M BAR」可以先預約起來，不過為了提供現場客人最好的服務，不受理電話預約，一律採線上預約的方式，可以私訊官方FB或IG預約。
推薦閱讀：席捲IG版面！超魔幻的水母吧台、曼谷高空酒吧「Tichuca Rooftop Bar」，鳳梨特調必點，越夜越HIGH。
30m bar調酒推薦
鯨鯊、小丑魚、暖化
30m bar店家資訊
地址：屏東縣恆春鎮恆南路125巷6號
電話：08-888-1129