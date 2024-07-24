咖波鐵粉又要奉獻荷包了！今年為了歡慶貓貓蟲咖波十週年，推出各式各樣聯名活動和展覽，除了有清心紙杯要買來打卡，貓貓蟲咖波也首次與康是美合作，推出7款兼具可愛與實用的限定商品。於7/26起，凡在康是美的實體店或線上eShop消費滿388元，即可以優惠價格加購購限定咖波周邊。有居家必備、也有外戶攜帶好物，為咖波鐵粉的日常帶來療癒的氛圍。
貓貓蟲咖波的設計風格樸素而充滿童趣，透過這次與康是美的合作，推出了多款生活必需品。有隨機出貨的手機掛繩吊飾組、附有療癒吊飾的多功能手提肩背包、以及大容量的保溫瓶等，都是在日常生活中極為實用的選擇。
此外，還有居家生活打造滿滿療癒感的4款小物，小型設計可以放在桌上的「桌上收納盒三件組」，一組三個可以堆疊之外，還有凹槽可以置放手機。多種角度隨心調整的「多功能摺疊桌」、「咖波和室椅」，以及木頭上蓋上記得「雙開摺疊收納箱」也只要399元就能帶回家。
此次，康是美「貓貓蟲咖波 咖波來啦！」活動不僅提供豐富的加價購商品，還祭出互動小活動。活動期間內，只要加入康是美官方LINE並參與「貓貓蟲咖波 答題拿桌布！」活動，答對三題就能獲得限定的貓貓蟲咖波桌布一張。無論您是貓貓蟲咖波的忠實粉絲，還是尋找生活中小確幸的朋友，這個夏天的康是美都能滿足您的需求。
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康是美「貓貓蟲咖波 咖波來啦!」活動
活動期間：2024/7/26-8/22
活動內容：於康是美門市以及eShop網購，單筆消費金額滿388元，即可享99元至1,299元不等的加購金額，加購「貓貓蟲咖波 咖波來啦!」系列周邊商品。
加價購品項：
1、手機掛繩吊飾組(隨機)
建議售價 $199/組；加購價 $99/組
2、雙開摺疊收納箱
建議售價 $799/個；加購價 $399/個
3、多功能摺疊桌
建議售價 $1,299/個；加購價$699/個
4、咖波和室椅
建議售價 $1,999/個；加購價：$1,299 /個
5、大容量保溫瓶
建議售價 $999 /個；加購價 $599/個
6、手提肩背包
建議售價 $699 /個；加購價 $399/個
7、桌上收納盒3件組
建議售價$599/組；加購價 $299/組