在地人也瘋狂的炸雞攤！提及新化美食，藏在鐵皮屋的「葉麥克炸雞」絕對榜上有名！炸物以獨門中藥胡椒香氣深植人心、每日只賣四小時，價格經濟實惠。不只在地人為之瘋狂，也吸引許多觀光客專程來台南新化搶購。一名熟客表示，吃過一定會想再來回味炸雞和炸地瓜。
如果沒有在地人帶路，自己來新化旅遊很難發現「葉麥克炸雞」，因為攤位藏在一間鐵皮屋之中。每天營業時間一到，就會瞬間湧入排隊人潮，不少熟客等一個小時也甘願。各式各樣的炸物在攤位上堆疊如一座炸物山脈，畫面十分療癒誘人。
而「葉麥克炸雞」之所以能累積眾多饕客，重點在於獨家的中藥配方，為炸物增添了幾分香氣，也因此這裡的炸雞顏色偏暗。且「葉麥克炸雞」的炸雞肉質軟嫩、不柴也不會過油，雞汁都有鎖住，並帶一點甜味，容易讓人一吃上癮；除了炸雞系列之外，炸地瓜也是人氣品項，吃起來香甜又酥脆，想吃的人務必要提早前往鐵皮屋排隊，以免向隅。
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葉麥克炸雞推薦
炸雞、炸地瓜
葉麥克炸雞店家資訊
地址：台南市新化區忠孝路116-1號
電話：0953-477-901