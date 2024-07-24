日本的夏日時節總是充滿著各種獨特的慶祝活動，MMHG 湘樂餐飲集團旗下的「inari 現代居酒屋」特別與日本知名威士忌品牌三得利「角瓶 KAKUBIN」合作，推出了一系列名為「夏酒祭」的聯名活動。在台灣也可以感受到滿滿日本夏季盛典。







inari 現代居酒屋與三得利這一次的合作以「經典注入次世代新靈魂」為主題，從即日起至9/22推出期間限定餐點、酒款與限定活動。用餐空間特別採用了角瓶經典龜甲花紋與品牌色，注入夏日的繽紛與活力，讓每位顧客都能在這裡感受到獨特的夏日氛圍。



並且「inari 現代居酒屋」推出了兩道精緻的下酒菜和三款特製飲品。首先是經典居酒屋料理「山椒鹽雞軟骨」，這道菜用柑橘風味的山椒鹽調味，炸至香脆的雞軟骨獨特香料鹹香爽口。另一道是「生牛肉塔塔」，這道菜用菲力剁碎後與日式調料拌勻，再疊上黃澄澄的生雞蛋，口感滑嫩濕潤，清爽而不失醇厚風味。這兩道下酒菜完美體現了inari的日洋混合風格，為顧客帶來全新的味蕾體驗。







而在在飲品方面，inari 推出了三款特製的角瓶威士忌飲品。經典的「Highball」由角瓶 KAKUBIN 兌入氣泡水與檸檬而成，清爽的氣泡和濃郁的威士忌風味完美結合。此外，還有加入玄米茶的「玄米 Highball」，這款飲品入口有綠茶的柔和氣息，尾韻帶有清雅的米香，每一口都充滿甘醇圓潤的風味。



最後是一款以經典調酒 Whisky sour 為靈感的「inari Passion」，這款飲品以角瓶威士忌與百香果泥為基底，加入伏特加、生薑和綠荳蔻，並以甘酒製作成綿密的泡沫，入口濃烈，帶有香料與酸甜的豐富層次。





此外，這一次活動的最大亮點之一，就是這次的「夏酒祭」活動不僅在餐點和飲品上帶來驚喜，還推出了獨特的蛋黃酥禮盒。這款禮盒將三得利角瓶威士忌融入傳統的中式蛋黃酥中，紅土醃漬的鴨蛋黃以角瓶威士忌浸泡數時，再以奶油炒製的酒香烏豆沙緊密包裹，口感綿密滑順，酒香繚繞。



蛋黃酥的外盒設計延續了品牌的細緻質感，選用簡約時尚的灰黃配色，並以燙金和打凹手法呈現，是一款從裡到外都展現完美東方匠心的雙經典禮盒。



inari 現代居酒屋 x 三得利角瓶 KAKUBIN「夏酒祭」

活動期間：即日起至2024年9月22日

期間限定餐點：山椒鹽雞軟骨(價格220元)、生牛肉塔塔(價格480元)

期間限定飲品：

經典 Highball (角嗨)：角瓶 KAKUBIN 威士忌、氣泡水與檸檬，價格220元

玄米 Highball (玄米角嗨)：角瓶 KAKUBIN 威士忌與玄米茶，價格200元

inari Passion：角瓶威士忌、百香果泥、伏特加、生薑、綠荳蔻、甘酒泡沫，價格280元



夏酒祭限定蛋黃酥禮盒

產品資訊：角瓶威士忌蛋黃酥，每盒六入，售價899元

預購：即日起於TASTE by MMHG 官方網站開放預購

販售：2024年8月5日起在inari 現代居酒屋現場限量販售



夏酒祭買一送一優惠

日期：2024年7月22日至9月22日

內容：到店用餐，點選經典或玄米角瓶 Highball，即享同品項買一送一優惠



夏酒祭消費滿額送好禮

日期：2024年7月22日至9月22日

內容：單筆用餐消費滿1800元，可獲得扭蛋機會一次；消費滿3600元可獲得兩次，獎項內容包括集團餐飲兌換券、飲品招待等多項好禮，數量有限送完為止。